Tendenze Ferragosto 2023: 5 idee look per le feste al mare o in piscina Un pranzo in campagna, una festa in piscina o un falò in riva al mare: qualunque siano i vostri piani per Ferragosto, abbiamo l’outfit che fa per voi. Le idee da copiare seguendo la moda estate 2023.

A cura di Beatrice Manca

Simonmiller x Mango

Ferragosto è alle porte: in molti hanno approfittato del lungo weekend per concedersi una fuga estiva lontano dalle città, al mare o in montagna. La festa ha origini molto antiche e unisce una tradizione religiosa a tradizioni laiche, come la gita fuori porta, pranzi in famiglia, grigliate con gli amici e le feste in spiaggia sotto le stelle. La valigia è pronta, casa è chiusa, le piante sono state sistemate: cosa manca? L'outfit perfetto per Ferragosto: breve guida ragionata alle tendenze dell'estate 2023, qualunque sia la vostra meta.

1. L'abito a rete per le feste in spiaggia

L’abito a rete di Marco Rambaldi

Se per voi Ferragosto significa spiaggia e falò, nella vostra valigia non può mancare un abito a rete semitrasparente, la tendenza più glamour dell'estate 2023. Le passerelle lo propongono nero, chic e facile da abbinare, ma si può anche scegliere una versione a maglia color corda. Il vantaggio? È fresco, non occupa spazio e si infila al volo sopra al bikini, senza ripassare da casa a cambiarsi. A questo punto, bastano un paio di maxi orecchini dorati e sandali flat per avere il perfetto outfit da notte di mezza estate.

2. I top uncinetto per un pic-nic in campagna

Top crochet H&M

Tovaglia a quadri, una chitarra e buon cibo da dividere con gli amici: un pic-nic o un pranzo in campagna sono ottime soluzioni per passare una giornata all'insegna del relax. In questo caso via libera a look dalle vibrazioni hippie e folk con top effetto uncinetto, sia in toni neutri che in versione multicolor, come quello sfoggiato da Chiara Ferragni. Abbinarli è facilissimo: jeans a vita alta (ideali per sedersi su un prato) o con gonne ampie e colorate, da completare con una cascata di braccialetti colorati.

3. I vestiti degradé per brillare di sera

Abito sfumato Versace La Vacanza

La notte di Ferragosto è fatta per aspettare l'alba ballando sotto le stelle. Se siete invitate a un party a bordo piscina, a una cena in terrazza o a una serata in discoteca, è il momento di tirar fuori dall'armadio un abito degradé con tutte le sfumature di un tramonto o delle onde del mare. I vestiti sfumati infatti hanno conquistato le passerelle con i loro colori: si abbinano a sandali gioiello e a un make up scintillante, per un look da sirena.

4 Il costume intero per un party in piscina

Costume intero Aspesi

Cosa c'è di meglio che un tuffo in piscina per rinfrancarsi dal solleone d'agosto? Che la vostra meta sia un agriturismo con piscina o un party a casa di amici, stupite tutti con un costume intero: è il modello più chic dell'estate e si declina in chiave sensuale o retrò. Provatelo con maxi scollatura, o con drappeggi sui fianchi, rigorosamente in tinta unita. Se siete indecise, ricordatevi che con il nero e con il bianco è impossibile sbagliare. Obbligatori gli occhiali da sole maxi da diva, accessori in paglia e un pareo colorato da drappeggiare lungo la vita.

5 Un look total denim per una giornata in montagna

Look in total denim Diesel

Sempre più persone scelgono l'alta quota per le vacanze estive: aria pura, silenzio e temperature fresche sono ottimi alleati per rigenerarsi prima di tornare al lavoro. Nella valigia della montagna la praticità vince su tutto: obbligatori scarponcini da trekking, calzettoni, giacche a vento e pantaloni in tessuto tecnico. Se però, tra un'arrampicata e l'altra, volete coccolarvi con un pranzo in baita o in paese, scegliete un outfit in total denim: sarete comode e alla moda al tempo stesso. Le combinazioni sono infinite: gonna longuette e crop top (rigorosamente dello stesso colore) oppure una camicia in jeans da indossare con gli shorts.