Tendenza crochet: per l’estate 2023 impazza la moda dei top all’uncinetto I top dell’estate? Micro, colorati e realizzati all’uncinetto (almeno all’apparenza). Da Miu Miu a Etro, la tendenza crochet conquista le sfilate Primavera/Estate 2023.

A cura di Beatrice Manca

Miu Miu

Altro che centrini da salotto: l'uncinetto da qualche stagione ha conquistato la moda e quest'estate, puntuale come il solstizio, torna protagonista delle tendenze di stagione. Dopo gli abiti e le borse, quest'anno spopolano i top crochet, micro e colorati. Chi ha un po' di pazienza (e di manualità) potrebbe addirittura realizzarli a casa, ma se cercate una soluzione più a breve termine lasciatevi ispirare dalle sfilate Primavera/Estate 2023 e dai modelli di tendenza da comprare ora.

I top dell'estate 2023 sono micro e colorati

Sarà un'estate dal sapore folk. O almeno, così dicono le sfilate Primavera/Estate 2023: da Miu Miu a Benetton, da Etro a Barrow, i top apparsi in passerella combinano il fascino vagamente anni Settanta dei top crochet a tagli e lavorazioni ultramoderne.

Il top in maglia di Etro

Marco De Vincenzo, per esempio, disegna per Etro top reggiseno degradé da abbinare a gonne in maglia, mentre Marco Rambaldi gioca con un motivo floreale effetto ‘centrino' ma a tinte pop. Sul fronte opposto c'è Anteprima, che punta sull'eleganza del black'n'white. Ma tutti hanno in comune un elemento: più è corto e meglio è.

Il top crochet di Anteprima

Come abbinare i top crochet per l'estate 2023

I top crochet dell'estate 2023 si dividono in due filoni: arcobaleno di colori o in tinte neutre. I primi sono perfetti per vivacizzare un outfit basic o monocromatico: provateli sopra i classici pantaloni bianchi o sopra una gonna longuette di jeans, con sandali alla schiava o sneakers colorate.

Benetton

I top nelle sfumature più soft – verde oliva, sabbia, bianco sporco – sono perfetti su un paio di pantaloni palazzo, per un look casual chic che non sfigura neanche in ufficio. E se il top è troppo corto per la città, giocate sulle sovrapposizioni: indossatelo sotto a un blazer colorato o, alla fine dell'estate, su una camicia bianca leggera.