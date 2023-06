Tendenze Primavera/Estate 2023: addio mini, la gonna di jeans ora si porta lunga e con lo spacco La gonna di jeans è la tendenza della Primavera/Estate 2023 ma non si indossa più in versione mini: da Blumarine a Etro, le passerelle riscoprono le gonne lunghe, da indossare di giorno e di sera.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra ACT N1, Stradivarius, Diesel

Addio minigonna di jeans, benvenuta longuette! Le tendenze della Primavera/Estate 2023 allungano l'orlo della gonna di jeans, che torna di moda in versione anni Novanta: dalla gonna midi con spacco centrale fino ai modelli lunghi fino ai piedi che rendono il denim sofisticato.

La gonna di jeans torna in passerella in versione lunga

La gonna di jeans cortissima, protagonista degli anni Duemila e dei look di MTV, cede il passo alla ‘sorella maggiore': la gonna di jeans lunga. Da Balenciaga a Blumarine, da Etro a Maison Margiela, le passerelle si riempiono di gonne lunghe, giocando con spacchi, strappi e lavaggi diversi. Diesel la propone in versione oversize, lunga fino ai piedi e con orli a vivo, da indossare con un top micro. Blumarine invece fa sfilare moderne sirene con gonne aderenti, rendendo il denim così leggero da fluttuare.

Gonna in jeans Diesel

Accanto alle lunghe XXL, lunghe fino ai piedi, spopolano le longuette con spacco centrale o laterale: un vero e proprio ritorno agli anni Novanta. ACT N1 la rivisita in stile cargo, con tasconi e cuciture a vista, mentre Miu Miu la propone a vita bassa, in un lavaggio scuro da abbinare al blazer maschile.

Gonna in denim Blumarine

Come abbinare la gonna lunga di jeans

Se i jeans sono così popolari la chiave è nella loro versatilità: la tela blu è la base per costruire una grande varietà di look, dai più casual ai più glamour, giocando con colori e accessori. La tendenza della Primavera/Estate 2023 è il total denim: le gonne di jeans si abbinano a crop top corpetti o camicie con lo stesso lavaggio e consistenza, per un effetto monocromatico.

La gonna lunga in jeans di Etro

Basta una t-shirt bianca e un paio di mocassini per avere un look passepartout, ricercato nella sua semplicità. Ma le gonne lunghe (specialmente quelle con lavaggi scuri) possono diventare anche sofisticate se indossate con sandali mule, body neri o top reggiseno. Giocando con dettagli trasparenti o accessori gioiello le gonne di jeans si indossano anche di sera, confermandosi il capo must have per la bella stagione.