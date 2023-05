Il denim su denim è la moda della Primavera/Estate 2023: come vestirsi di jeans dalla testa ai piedi La tendenza ‘total denim’ che spopolava negli anni Duemila è tornata: le passerelle Primavera/Estate 2023 sono un tripudio di look in tela blu perfetti per la mezza stagione.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Diesel, Alexander McQueen, Schiaparelli, Stella McCartney, Trussardi

Con cosa si abbinano i jeans? Con altro jeans! La tendenza ‘total denim‘ che spopolava negli anni Duemila è tornata: le passerelle Primavera/Estate 2023 sono un tripudio di look in tela blu che abbinano giacche o corpetti in denim ai jeans, giocando con colori e lavaggi. Dai volumi scolpiti di Alexander McQueen alla sensualità underground di Diesel, ecco come replicare la tendenza copiando i look di passerella per la mezza stagione.

La tendenza anni Duemila del total denim è tornata

Piccolo flashback per contestualizzare la tendenza: correva l'anno domini 2001 e sul red carpet degli AMA sfilavano Justin Timberlake e Britney Spears, allora la power couple del momento, con due abiti ‘da sera' in denim. Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila il total denim era una tendenza inarrestabile: come tutte le mode, l'abbinamento è stato prima dimenticato e poi riscoperto negli ultimi anni.

Alexander McQueen

La Primavera/Estate 2023 segna l'esplosione del trend: tra i principali fautori c'è soprattutto Blumarine che, grazie al visionario stilista Nicola Brognano, ha riportato in auge l'epoca del pop di MTV. La nuova collezione punta su sirene dark che interpretato il jeans in versione sensuale e scivolata, tra giacche e borchiate e gonne lunghe.

Blumarine

Anche la passerella di Diesel pesca a piene mani dalle tendenze degli anni Zero e esalta la sensualità democratica del jeans, tessuto simbolo di libertà e anticonformismo, con minigonne o pantaloni a vita bassa da abbinare a bomber dal lavaggio sfumato.

Diesel

Come costruire un look ‘jeans su jeans' per la primavera 2023

La classica giacca di jeans rinasce in versione glamour o sartoriale sulle passerelle di stagione: Schiaparelli la propone in versione crop, con bottoni dorati, Miu Miu come un blazer oversize nero abbinandola a un panciotto. Le possibilità suggerite dalle passerelle sono infinite, ma la regola sembra essere solo una. Top e jeans devono avere lo stesso colore e lo stesso lavaggio, per costruire look monocromatici, da spezzare con tocchi di colore fluo per le occasioni informali o con accessori nude per un risultato più sofisticato.