Gli accessori di tendenza dell’estate 2023 sono in paglia (come la borsa rafia di Chiara Ferragni) Dalle borse ai cappelli, passando per i sandali e le zeppe, la rafia domina le tendenze moda Primavera/Estate 2023: come sceglierli e come abbinarli.

A cura di Beatrice Manca

C'era una volta la borsa di paglia per andare in spiaggia, una ‘cesta' capiente dal fascino intramontabile. Oggi c'è ancora, e conquista le passerelle e i look estivi da sfoggiare in città all'arrivo dell'estate. Ma non parliamo solo delle borse: la tendenza rafia conquista cappelli, scarpe e perfino gli abiti, aggiungendo un tocco provenzale agli outfit di giorno e di sera. Tra le prime a seguire la tendenza c'è Chiara Ferragni, che sfoggia la borsa intrecciata più desiderata dell'estate.

La borsa in rafia rosa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha sfoggiato sui social il perfetto look estivo: un leggerissimo completo color corda, con camicia e gonna a matita, completato da sabot color acquamarina. Si tratta di un look apparso sulla passerella di Gucci Primavera/Estate 2023, una sfilata che rielabora gli archivi della Maison e l'eredità dei direttori creativi del passato. Ma l'accessorio su cui puntare l'attenzione è la borsa in rafia colorata che l'imprenditrice digitale sfoggia al braccio. La borsa in questione è la Jackie 1961, uno dei modelli più iconici di Gucci, riproposta tra i ‘Summer Essential' della Maison nei toni del rosa, con un intreccio arcobaleno al centro. Il prezzo rende omaggio alla storia del brand: 2.500 euro.

Chiara Ferragni con la borsa Gucci

La tendenza paglia per gli accessori dell'estate 2023

La moda della Primavera/Estate 2023 nobilita questa grande tradizione artigianale con accessori in rafia o in fibre naturali. Da Micheal Kors a Prada, moltissimi brand prendono ispirazione dai pic-nic proponendo tracolline o secchielli intrecciati. Addirittura Alexander McQueen fa sfilare un abito con lunghe frange blu e nere che ricordano proprio la lavorazione della rafia.

Abito Alexander McQueen

La tendenza rafia non riguarda solo le borse o i cappelli (che pure, spopolano): anche i sabot estivi e i sandali propongono zeppe intrecciate o dettagli in paglia. Gucci, per esempio, lancia i sandali in paglia, Mango e Pittarosso le mules. Gli accessori in paglia o in rafia sono molto versatili: provateli sotto un completo in lino o un abito in pizzo Sangallo, vi sentirete subito in riva al mare!