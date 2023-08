Ferragosto 2023: la data, le origini della festa e le mete per fuggire dalla città Il 15 agosto si avvicina e quest’anno porta con sé un lungo ponte, da sabato a martedì: dai consigli per le gite all’origine del nome, tutto ciò che c’è da sapere su Ferragosto.

A cura di Beatrice Manca

Grigliate, feste in spiaggia e fuochi d'artificio: Ferragosto 2023 ormai è alle porte e moltissimi si preparano a festeggiare. Quest'anno la ricorrenza cade di martedì, creando così il ponte più atteso dell'estate, perfetto per una fuga al mare o in montagna. Questa festa ha origini antichissime: il nome infatti deriva dal latino Feriae Augusti, una festività istituita proprio dall'imperatore Ottaviano Augusto per celebrare la fine dei lavori agricoli. All'inizio coincideva coincideva proprio con l'inizio del mese dedicato all'imperatore, ma in seguito fu assimilata alla festa cattolica dell'Assunzione di Maria che cadeva il 15 agosto, data che è rimasta fino a oggi.

Le origini del Ferragosto nell'antica Roma

Il mese di Agosto prende il nome dall'imperatore Augusto, che decise di aprire il mese con una giornata di festa, le Feriae Augusti, dedicata al riposo dal lavoro. La festa continuava la tradizione del Consualia, le feste che celebravano la fine del lavoro nei campi: il nome deriva da Conso, divinità romana della fertilità. Le Ferie Augusti furono istituite ufficialmente nel 18 a.C. e prevedevano molti giorni di riposo e di festa in tutto il mese. Tra le varie tradizioni c'era quella di fare gli auguri ai proprietari terrieri, ricevendo in cambio una mancia, e di organizzare corse di cavalli: un'usanza che sopravvive oggi nel Palio di Siena.

Siena durante il Palio

Ferragosto, da festa pagana a festa cristiana

Dal VII secolo dopo Cristo, la festività iniziò a essere associata alla festa cristiana dell'Assunzione della Vergine Maria, fissata solo in seguito al 15 di agosto. Gli antichi romani festeggiavano la dea Diana il 13 di agosto: lentamente, una festa si è fusa all'altra. Grazie alla diffusione del cattolicesimo, la festa religiosa del 15 agosto viene festeggiata anche in Spagna e in molti Paesi del Sudamerica. In Italia le celebrazioni laiche e religiose si sono fuse, sommando le processioni religiose in onore della Madonna a giostre, gare di vario tipo, grigliate e pranzi in famiglia.

Dove andare a Ferragosto 2023: le idee di viaggio

Ferragosto è un periodo molto gettonato per le ferie e per le chiusure aziendali. Anche chi non va in vacanza, però, può approfittare del lungo ponte (da sabato a martedì) per una piccola fuga lontano dalle città, cercando il fresco in montagna o visitando antichi borghi da cartolina.

Ferragosto al mare

Il mare è la meta più gettonata, tradizionalmente, per il lungo ponte di agosto. Tra le mete più gettonate del 2023 c'è sicuramente la Puglia, che sta vivendo una stagione di grande successo: masserie e ville sono le mete predilette dalle star, da Madonna (che festeggia sempre qui il suo compleanno) fino a David e Victoria Beckham. Dolce&Gabbana ha ambientato i suoi show di Alta Moda tra trulli e ulivi, contribuendo a far conoscere le bellezze di questa terra in tutto il mondo. Ricca di storia, cultura e tradizioni, la Puglia è un'ottima meta per chi ama il mare e le destinazioni si sprecano: da Vieste a Ostuni, da Monopoli al Salento.

Ferragosto al lago

Nell'estate 2023 il lago si prende la sua rivincita: non più luogo "tranquillo" di vacanze per famiglie, ma meta chic corteggiata dalla moda e dalle star. Il lago di Como, già residenza estiva di George Clooney, è stato scelto anche da Chiara Ferragni e Fedez per la loro casa delle vacanze. Da Milano è facile raggiungere la romantica Bellagio (sul lago di Como) o Desenzano del Garda (in provincia di Brescia). Vale la pena anche considerare una gita alle Isole Borromee, magnifico arcipelago del Lago Maggiore. Da Roma invece si raggiunge facilmente il lago di Bolsena, immerso nella campagna laziale, soggiornando a Capodimonte o a Bolsena.

L’Isola Bella del Lago Maggiore

Ferragosto in campagna e nei borghi antichi

Se volete fuggire dalle città e godervi un weekend all'insegna del relax e del buon cibo, la vostra meta è la Val d'Orcia, in Toscana: colline a perdita d'occhio, ottimo vino e borghi suggestivi, Da non perdere Pienza, la città ideale degli umanisti, Bagno Vignoni con le sue terme e Montepulciano. Oppure, partite alla scoperta della vicina Umbria, tra le cantine di Bevagna, le bellezze di Narni (che ispirò il celebre romanzi di C.S. Lewis) e il centro storico di Orvieto, con il magnifico Duomo e il Pozzo di San Patrizio.