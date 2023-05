Isole Borromee: come arrivare e cosa vedere a Isola Bella e Isola Madre L’arcipelago del Lago Maggiore vi conquisterà con i suoi giardini barocchi sempre fioriti, gli antichi palazzi nobiliari e le terrazze. Dagli orari di visita ai biglietti, guida alle Isole Borromee.

A cura di Beatrice Manca

Isola Bella, foto da Instagram @louisvuitton

Ha affascinato Hemingway, Charles Dickens e Napoleone, e la sua bellezza l'ha portata a scalare le classifiche del New York Times. Parliamo di Isola Bella, la più celebre delle Isole Borromee nel Lago Maggiore. Di recente è stata scelta dalla Maison francese Louis Vuitton, che ha ambientato qui la sfilata Cruise 2024 ispirata al mondo degli abissi. Questo piccolo arcipelago deve il nome alla famiglia Borromeo, che nel Seicento acquistò prima Isola Madre poi Isola Bella, costruendovi il magnifico Palazzo Borromeo con le sue grotte artificiali e i suoi giardini sempre fioriti. Dal biglietto agli orari di visita, fino all'itinerario: guida completa alle Isole Borromee.

Cosa vedere a Isola Bella e Isola Madre

L'arcipelago è composto da tre isole e un piccolo scoglio: Isola Bella e Isola Grande, ancora di proprietà dei Borromeo, e Isola dei Pescatori, abitata da una piccola comunità stanziale. Vale sicuramente una visita Isola Bella, trasformata dai Borromeo da scoglio disabitato in un vero giardino delle delizie in secoli e secoli di lavoro. All'interno del Palazzo si può visitare la Galleria Berthier, sede di 130 dipinti, per poi proseguire il tour con la Sala del Trono e la Sala delle Regine. Una vera perla? Le Grotte, con le pareti completamente rivestite di sassi e conchiglie, capace di conservare la sua freschezza anche in piena estate. Ma la vera attrazione dell'isola è il giardino barocco, che ospita rarissime varietà di piante e fiori. Isola Madre, invece, è nota per il Giardino all'Inglese, che ospita moltissime specie botaniche: magnolie, glicini, ninfee, camelie, rododendri, ninfee e fior di loto. Tra i suoi filari di piante esotiche non è raro trovare pavoni e fagiani.

I giardini di Isola Madre, foto dal sito Isoleborromee.it

Come raggiungere le Isole Borromee

Le Isole Borromee distano circa un'ora e mezza da Milano. Per visitarle bisogna raggiungere Stresa – in automobile, in autobus o in treno – e poi prendere uno dei battelli del servizio pubblico Navigazione Lago Maggiore. Le isole sono raggiungibili con circa 30 minuti di battello. Sul sito ufficiale delle Isole viene indicata anche la possibilità di usufruire di motoscafi non di linea.

Isola Bella

Gli orari di visita delle Isole

Isola Bella e Isola Madre seguono gli stessi orari: nel periodo estivo sono visitabili dalle 10 del mattino alle ore 17:30. Il Palazzo chiude alle ore 18:00, i giardini alle ore 18.30. In inverno, invece, la chiusura è anticipata alle 16:30: tutte le informazioni, incluse le chiusure straordinarie, sono segnalate sul sito. Per accedere è necessario un biglietto, acquistabile sul sito: l'ingresso sull'Isola Bella è di 20 euro (11 per i ragazzi) mentre la visita guidata costa 75 euro. Il biglietto per Isola Madre, invece, costa 17 euro, 75 per il tour guidato.