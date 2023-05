Louis Vuitton sfila all’Isola Bella: la Cruise 2024 si ispira alle sirene e agli abissi Nonostante la pioggia, Louis Vuitton ha messo in scena un suggestivo spettacolo sul Lago Maggiore Tra le star in prima fila Chiara Ferragni, Fedez ed Emma Stone.

A cura di Beatrice Manca

Le premesse per un grande spettacolo c'erano tutte e Louis Vuitton non ha deluso le aspettative. La Maison francese ha presentato la collezione Cruise 2024 con un'emozionante sfilata in Lombardia, precisamente all'Isola Bella, la più nota delle Isole Borromee del Lago Maggiore. Neanche la pioggia, caduta copiosamente nelle ore precedenti, ha rovinato lo show: in passerella hanno sfilato moderne sirene vestite di ‘squame' scintillanti e tute da sub. La prima fila era una parata di star: da Chiara Ferragni a Cate Blanchett, da Oprah Winfrey a Emma Stone.

La sfilata Cruise 2024 di Louis Vuitton

Viste le minacce di temporale, si dice che Louis Vuitton si fosse addirittura rivolto a uno sciamano per salvare la passerella. Al netto del gossip, la pioggia ha risparmiato le modelle ma ha regalato ai giardini dell'Isola Bella la perfetta atmosfera per accompagnare la collezione ‘sottomarina' disegnata da Nicolas Ghesquiere per la Cruise 2024. L'ispirazione degli abissi è evidente nei colori, nei materiali e nei dettagli, inclusi i colletti delle giacche effetto "branchia".

Louis Vuitton Cruise 2024

Tra le uscite più scenografiche ci sono sicuramente gli abiti a sirena con giochi di tulle a simulare le code e increspature diagonali che li rendono ancor più sinuosi. Non solo: i minidress, splendenti in blu zaffiro o color acquamarina, sono increspati sul corpo come le onde del mare, le giacche e i pantaloni combinano la maestria del taglio a materiali tecnici che ricordano le mute da sub, i corpetti sono cosparsi di applicazioni che simulano le gocce d'acqua.

Louis Vuitton Cruise 2024

Impossibile non riconoscere le squame dei pesci nei dettagli traslucidi dei pantaloni o nelle applicazioni di maxi paillettes. Per aumentare l'effetto ‘mermaid' molte modelle indossavano maschere variopinte sul viso ispirate proprio alle creature acquatiche.

Louis Vuitton Cruise 2024

La sfilata di Louis Vuitton nei giardini dell'Isola Bella

Il Lago Maggiore ha visto una vera e propria invasione di star: tra gli ottocento ospiti dello show c'erano Oprah Winfrey, regina della tv americana, e le attrici Emma Stone e Cate Blanchett. Anche l'Italia ha avuto la sua quota vip: Chiara Ferragni è arrivata con il marito Fedez e la sorella Valentina. Accanto a loro c'erano Sabrina Impacciatore, con una tuta da motociclista, e Alice Pagani.

Louis Vuitton Cruise 2024

Quest'estate, insomma, le isole Borromee sono la destinazione da non perdere. L'arcipelago deve il nome alla famiglia Borromeo, che le acquistò nel XIV secolo: la famiglia ancora oggi possiede le due più grandi, Isola Bella e Isola Madre, mentre la terza (l'Isola dei Pescatori) è abitata da una piccola comunità stabile.

Louis Vuitton Cruise 2024

A renderla così unica è la grande villa con giardini all'italiana, una monumentale opera voluta da Vitaliano I Borromeo e realizzata a partire dal 1632, da Carlo III Borromeo. I giardini, inaugurati nel 1671, sono ancora oggi il vanto dell'isola: grazie a una lungimirante rotazione è fiorito tutto l'anno: proprio qui, tra sculture e siepi verdi, Vuitton ha allestito la sua sfilata. Sarà un caso che il New York Times l'ha inserita tra le dieci destinazioni da visitare almeno una volta nella vita?