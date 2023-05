La sfilata di Louis Vuitton sul Lago Maggiore: come vederla, gli ospiti e le anticipazioni Mercoledì 24 maggio il designer Nicolas Ghesquiere presenterà la collezione Cruise 2024 di Louis Vuitton all’Isola Bella: tra gli ospiti anche Chiara Ferragni e Cate Blanchett.

A cura di Beatrice Manca

Louis Vuitton sceglie il Lago Maggiore per presentare la collezione Cruise 2024. A poche ore dalla grande sfilata fervono i preparativi a Isola Bella, la più celebre delle Isole Borromee. A Stresa intanto si lavora per accogliere gli ottocento ospiti e le star internazionali, da Chiara Ferragni a Cate Blanchett, confidando nel cielo che minaccia pioggia. Alcune anticipazioni della sfilata e come vederla in diretta.

Perché Louis Vuitton ha scelto di sfilare alle Isole Borromee

L'arcipelago delle isole Borromee, nel Lago Maggiore, si compone di tre isole. Deve il nome alla famiglia Borromeo, che nel XIV secolo acquistò il terreno delle isole: la famiglia ancora oggi possiede le due più grandi, Isola Bella e Isola Madre, mentre sull'Isola dei Pescatori vive una piccola comunità. Nel mondo della moda, le collezioni Cruise sono l'occasione per un brand di presentare abiti più particolari, slegati dalla stagionalità: non a caso nascono proprio per il guardaroba delle vacanze dell'alta società. Per questo i brand scelgono location suggestive e legate all'idea di un viaggio lontano dalla vita quotidianità: Louis Vuitton ha attraversato le Alpi e ha organizzato il nuovo show all'Isola Bella, incoronata dal New York Times come uno dei "dieci luoghi più affascinanti al mondo" nel 2019. E a buon diritto: i giardini dell'isola sono un tripudio di sculture e fioriture e ospitano preziose varietà di rose, orchidee, magnolie e glicini.

L’Isola Bella, foto via Ig @louisvuitton

Gli ospiti della sfilata di Louis Vuitton all'Isola Bella

Molti ospiti sono già arrivati a Stresa per il grande evento. Tra i primi a confermare la presenza Chiara Ferragni, forse in compagnia del marito Fedez. Secondo La Repubblica parteciperanno anche la famiglia Borromeo, John Elkann, gli imprenditori Loro Piana, Marco De Benedetti e Diego Della Valle. Grande attesa soprattutto per le star internazionali: da Emma Stone a Bella Hadid fino a Zendaya, il nuovo volto del brand. Quasi certa la presenza di Cate Blanchett e Catherine Deneuve.

L’Isola Bella

La sfilata di Louis Vuitton sul Lago Maggiore: dove vederla e a che ora

Mercoledì 24 maggio il designer Nicolas Ghesquiere presenterà la nuova collezione Cruise di Louis Vuitton, definita "una fantasia bucolica". L'appuntamento è alle 20:45 ma l'ingresso è strettamente riservato agli invitati, tanto che l'isola è blindata da lunedì. Comunque darà possibile assistere all'evento anche da casa: l'intera sfilata sarà trasmessa in streaming in diretta sul canale Instagram o sul sito louisvuitton.com.