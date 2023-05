Sfilata Louis Vuitton, Valentina Ferragni sfida la pioggia con il trench tigrato (al posto dell’abito) Valentina Ferragni era tra gli ospiti vip della sfilata Cruise 2024 di Louis Vuitton.

A cura di Beatrice Manca

Star da tutto il mondo si sono date appuntamento sul Lago Maggiore per la sfilata di Louis Vuitton. La Maison francese infatti ha scelto di presentare la collezione Cruise 2024 tra i magnifici giardini di Isola Bella, richiamando ospiti del calibro di Oprah Winfrey e Cate Blanchett. All'evento era presente anche Valentina Ferragni, che ha scelto un look ‘tigrato' perfetto per la serata piovosa: la sorella di Chiara Ferragni infatti ha indossato un trench a mo' di abito, senza nulla sotto.

Il look animalier di Valentina Ferragni

La famiglia Ferragnez quasi al completo ha sfidato il maltempo per assistere allo show evento sul lago. Mentre Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto outfit coordinati, Valentina ha preferito indossare un trench tigrato dalle tinte brillanti stretto in vita da una cintura. Non un soprabito, ma un vero e proprio vestito che metteva in mostra le gambe. Il look, firmato Louis Vuitton, era completato da una borsa coordinata e da sandali con tacco a spillo. Per aggiungere un tocco di colore ha indossato un paio di orecchini celesti Valentina Ferragni Brand.

Valentina Ferragni alla sfilata Cruise 2024 di Louis Vuitton

La prima sfilata Cruise di Valentina Ferragni

Poche ore prima dello show, Valentina Ferragni ha mostrato i regali ricevuti dalla Maison insieme all'invito, spiegando: "Questa sarà la mia prima sfilata Cruise di Louis Vuitton". Nel video si vedono l'invito del brand scritto in corsivo, un libro fotografico, una confezione di pasticcini accanto una t-shirt con la catenella e una borsa del brand. L'arrivo sull'isola, però, è stato complicato dalla pioggia. "It's raining cat and dogs" scriveva Valentina Ferragni mentre si dirigeva in auto alla volta di Stresa, in Piemonte. Tradotto: piove a catinelle. Per fortuna poco dopo il cielo si è aperto, regalando agli ospiti una serata memorabile.