video suggerito

Il body nude di Chiara Ferragni: abiti trasparenti e capi in stile lingerie sono la nuova tendenza Chiara Ferragni ha chiuso la vacanza a Roma con un look all’insegna della sensualità. Ha indossato un body in tulle trasparenze, lanciando il trend dei capi intimi portati a vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha ricominciato a postare regolarmente sui social dopo un lungo periodo di silenzio, dando prova di essere in splendida forma nonostante il momento difficile che sta affrontando tra il caso dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Le prime foto del ritorno su Instagram sono state quelle col sensuale revenge dress col maxi spacco, alle quali hanno fatto seguito diversi look all'insegna del glamour e della femminilità, dall'abito col cappuccio tempestato di cristalli al completo in stile tennis. Nelle ultime ore ha osato con la tendenza nude: ecco chi ha firmato il body in delicato tulle trasparente che ha sfoggiato durante la vacanza a Roma.

Chi ha firmato il body nudo di Chiara Ferragni

Per l'ultimo giorno della vacanza romana organizzata nel weekend con gli amici, Chiara Ferragni ha lasciato trionfare ancora una volta la sensualità. Si è immortalata nella camera d'albergo poco prima di uscire, incantando i fan con un look nudo che di sicuro riuscirà a fare tendenza per la Primavera/Estate 2024. Ha abbinato una minigonna nera e vita bassa e dal taglio dritto a un body in tulle stretch completamente trasparente, un modello firmato Nensi Dojaka con un profondo scollo a Ve degli inserti color magenta tra il décolleté e il busto. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 970 euro.

Body di Nensi Dojaka

I capi di lingerie da indossare in primavera

I capi intimi sono ormai diventati parte integrante dei look di tendenza: non vanno più nascosti, anzi, vanno lasciati in mostra nonostante le trasparenze e i dettagli nudi.

Leggi anche Chiara Ferragni segue il tennis core: il look stile Wimbledon per le giornate romane

Chiara Ferragni in Nensi Dojaka

A dimostrarlo non è stata solo Chiara Ferragni col suo body dall'effetto vedo non vedo, anche sulle passerelle fashion della P/E 2024 hanno spopolato i capi ispirati al mondo della lingerie, dagli abiti-sottana alle guepière portate con i reggicalze in vista, fino ad arrivare ai reggiseni usati al posto dei bustier e ai tanga che escono dai pantaloni. Insomma, è arrivato il momento di lasciare emergere il proprio lato più sensuale, il tutto senza rinunciare all'eleganza (come fatto da Chiara Ferragni a Roma).