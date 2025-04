Chanel sul lago di Como: tutti gli ospiti Vip della sfilata e come è fatta la storica location

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chanel ha conquistato l'Italia: ieri pomeriggio la Maison francese ha presentato la sua collezione Cruise 2025-26 a Villa d'Este, a Cernobbio, dando vita a uno degli eventi più attesi e glamour dell'anno. Dopo un video teaser firmato da Sofia Coppola che ha anticipato lo show, le modelle hanno cominciato a sfilare sullo sfondo della suggestiva terrazza con vista sul Lago di Como, il tutto sotto lo sguardo vigile degli ospiti più o meno famosi che si sono sfidati a colpi di stile. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'appuntamento fashion che ha reso omaggio alla bellezza del nostro paese.

L'omaggio all'Italia di Chanel

La collezione Chanel Cruise 2025-26 presentata a Villa d'Este è un vero e proprio omaggio all'eleganza italiana ma con i tratti distintivi della Maison francese. Si tratta dell'ultima linea realizzata in autonomia dallo Studio de Création, ovvero dal team di creativi della griffe che hanno disegnato i look in assenza di un direttore creativo.

Chanel Cruise 2025-26

Tailleur in tweed, completi spezzati, abiti di seta e le immancabili camelie sul petto: lo stile di Chanel non ha perso i suoi simboli ma è stato reinterpretato in chiave sbarazzina e leggera. Le mules hanno il tacco obliquo, le perle vanno indossate intorno al polso e le borse diventano dei cupcake: la Maison è riuscita a rinnovarsi ma senza perdere l'innata raffinatezza che l'ha sempre contraddistinta. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il debutto del nuovo stilista Matthieu Blazy alla prossima Paris Fashion Week.

Chanel Cruise 2025-26

Gli ospiti alla sfilata Chanel sul lago di Como

Alla sfilata di Chanel si sono contati ben 1.200 invitati e tra loro non sono mancati i volti noti del mondo dello spettacolo, che ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Tra le star più attese c'era Keira Knightley, apparsa meravigliosa in un lungo abito bianco col colletto di fiocchi dark, anche se a farle concorrenza è arrivata Margaret Qualley con un iconico mini tubino in tweed.

Keira Knightley

Sofia Coppola col classico tailleur black&white, Lupita Nyong'o con la gonna di tulle trasparente, Nana Komatsu in bianco e rosa: anche il front-row si è trasformato in una vera e propria passerella. Non sono mancate le ospiti italiane, da Miriam Leone con maxi dress e borsa minuscola a Gaia Girace in total black di pelle, fino ad arrivare a Levante con la giacca di piume e a Joan Thile con un trench alla Matrix. Chi tra loro si aggiudica il titolo di regina di eleganza?

Joan Thile

Villa d’Este, la location della sfilata Chanel

Al di là delle modelle, degli ospiti e dei look, a farla da padrona alla sfilata italiana di Chanel è stata la location: Villa d'Este sul Lago di Como. Patrimonio dell’Umanità UNESCO a partire dal 2001, è diventata famosa per i suoi meravigliosi giardini con fontane, ninfei, grotte, giochi d'acqua e musiche idrauliche. Nacque nel Cinquecento come residenza estiva del Cardinale di Como, si ispirava a Villa Adriana e inizialmente era di proprietà della famiglia Gallio. Nel corso degli anni è stata venduta prima al Conte Ruggero Marliani, poi al Marchese Bartolomeo Calderara e infine a Carolina di Brunswick Principessa del Galles. Nel 1873 fu trasformata in hotel di lusso da un gruppo di uomini d'affari milanesi, mentre oggi è di proprietà dello Stato Italiano e ospita uno Sporting Club, un Beauty Center, diversi ristoranti.

Chanel sfila a Villa d'Este