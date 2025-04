video suggerito

Chanel sfila sul lago di Como: riflettori accesi su Villa d’Este, le star attese all’evento Chanel ha scelto Villa d’Este a Cernobbio, sul Lago di Como, per presentare la Cruise Collection 2025/26: sono attese Charlotte Casiraghi e Keira Knightley. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Villa D'Este

Villa d'Este ha conquistato nel tempo leader politici, famiglie reali, celebrities: sono passati di qui in tantissimi, è una struttura rinomata e prestigiosa, un vanto per l'Italia intera. Martedì 29 aprile gli occhi del mondo della moda saranno tutti su questo lussuoso palazzo di Cernobbio, scelto da Chanel per ospitare la sua sfilata. La Maison presenterà la nuova Cruise Collection in questa location d'eccezione, che porterà sulle rive del lago di Como anche le amiche storiche della Casa di moda. Sono attese Charlotte Casiraghi e Keira Knightley, sempre presenti agli show della loro Maison del cuore.

Villa d'Este ospita la sfilata di Chanel

La Villa risale al Cinquecento, progettata dal famoso architetto Pellegrino Pellegrini. Nata come residenza estiva per il Cardinale di Como, alla morte di quest'ultimo è rimasta di proprietà della famiglia Gallio per circa due secoli, per poi. passare in diverse mani: prima la vendita al Conte Ruggero Marliani, poi al Marchese Bartolomeo Calderara fino a Carolina di Brunswick Principessa del Galles, la Zarina russa Maria Feodorowna. Nel 1873 un gruppo di ricchi uomini d'affari milanesi l'ha acquistata e trasformata in Hotel di lusso. Oggi ospita anche uno Sporting Club, un Beauty Center, diversi ristoranti.

Villa D'Este

La sfilata-evento di Chanel ha reso necessarie misure straordinarie. Dalle 11 alle 20 di martedì, sarà vietata la navigazione nello specchio d’acqua di fronte alla villa: vietato disturbare, vietato interferire con la manifestazione, vietato avvicinarsi troppo durante lo svolgimento dello show: tutti sono tenuti a mantenersi a distanza di sicurezza, come stabilito dal provvedimento comunale. Sono attesi 1200 – 1500 invitati, tra cui gli amici più cari del brand, onnipresenti agli show: non mancheranno Keira Knightley e Charlotte Casiraghi, sempre in prima fila per la loro Maison del cuore.

Leggi anche Il ritorno di Sangiovanni sui social: jeans oversize e cappello di lana per il video col cane Tyler

Villa D'Este

In passerella la Défilé Croisiére 2025/26 di Chanel

La Cruise Collection è una linea interstagionale, lanciata nei negozi dopo l'Autunno/Inverno e prima della Primavera/Estate. A differenza delle collezioni portate alla Settimana della Moda, questa si svolge in location più originali: comprende soprattutto capi da vacanza o comunque più ricercati rispetto alle collezioni stagionali. Negli anni precedenti per la Cruise Collection di Chanel erano state scelte Parigi, New York, Singapore, Dubai, Seoul, Monaco, Los Angeles e Marsiglia, l'italiana Venezia.

Chanel Cruise 2010 Fashion Show

La scelta di questa location sulle rive del lago di Como, però, è emblematica e suona come un omaggio, oltre che come una scelta che spinge all'estremo l'eleganza di cui la Maison è testimonial nel mondo da sempre. Proprio Coco Chanel, infatti, è stata ospite della struttura in passato. Nell'invito agli ospiti si legge:

Più che un invito al viaggio, la sfilata Chanel Cruise oggi esprime un incontro con l’energia e la singolarità di una destinazione la cui arte di vivere ispira e fa sognare il mondo intero.

Dopo la sfilata, mercoledì 30 aprile alle ore 14 verrà svelato il film dello show con la regia di Sofia Coppola, amica di lunga data della Maison. La regista ha curato di recente anche la direzione artistica della campagna dedicata alla Pre-Spring Summer 2025, con protagonista la cantautrice Gracie Abrams. Nel teaser della sfilata sul lago di Como è invece protagonista la modella Ida Heiner, che muovendosi tra le ricche stanze del palazzo e godendosi i panorami mozzafiato delle sue terrazze, indossa i capi della nuova collezione.