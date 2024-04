video suggerito

Cosa fare nel ponte del 25 aprile 2024 se si rimane in città: mete e gite fuori porta per regione Rimanete in città durante il ponte del 25 aprile? Niente panico, tra gite fuori porta, eventi e passeggiate all’aria aperta non vi annoierete: ecco tutte le iniziative organizzate in Italia regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ponte del 25 aprile 2024 si avvicina ed è arrivato il momento di fare dei programmi per godersi i giorni di pausa lavorativa e soprattutto le prime mattinate calde e soleggiate della primavera. Se è troppo tardi per pianificare un viaggio last-minute o una fuga nelle città europee più economiche visti i prezzi alle stelle di voli e hotel, si può puntare su eventi, gite e attività nella propria città. In ogni parte d'Italia, infatti, sono state organizzate una serie di iniziative per chi rimane a casa durante il ponte: ecco quali sono le mete da visitare e gli appuntamenti imperdibili città regione per regione.

Il ponte del 25 aprile a Milano e in Lombardia

Partiamo da Milano, città che offre un calendario di eventi estremamente variegato per il ponte del 25 aprile. Ci sono il Festival dello street food all'Idroscalo, la mostra The Art of the Brick a cura dell'artista Nathan Sawaya (che ha creato delle incredibili sculture con più di un milione di mattoncini Lego) e il Gin & Sound Festival, la Fiera del gin in piazza Città di Lombardia con degustazioni e cocktail show.

Le famiglie che vogliono godersi un po' di tempo all'aria aperta possono visitare i Giardini di largo Balestra, dove si tengono attività e laboratori didattici completamente gratuiti, oppure fare una passeggiata nei campi di tulipani di Arese. Gli amanti dell'arte farebbero bene ad approfittare della riapertura delle stanze affrescate e del giardino monumentale di Villa Arconati-Far, mentre i collezionisti di cd e musicassette possono perdersi nel mercatino vintage East Market.

Leggi anche Dove viaggiare per il ponte del 25 aprile 2024 spendendo poco: le mete low cost in Italia e Europa

A City Life, invece, arriva Flore et Decora, una manifestazione dedicata al mondo floreale che va avanti per tutto il weekend. Musei interattivi tra Varese e Pavia, percorsi di degustazione a Brescia e Pisogne, visite ai borghi medievali tra Bergamo e Cremona: in Lombardia c'è davvero l'imbarazzo della scelta per chi rimane in città durante il ponte.

Cosa fare a Napoli e in Campania

Anche in Campania sono moltissime le iniziative organizzate per rendere speciale il 25 aprile se si rimane in città. Innanzitutto tutti i musei statali saranno aperti e a ingresso gratuito, dal MANN alla Certosa di San Martino, fino ad arrivare al palazzo reale di Napoli e alla reggia di Caserta.

A Napoli ci si può perdere tra le stradine della Pedamentina, andare alla ricerca delle opere di street art tra i vicoli dei quartieri spagnoli, godersi il sole passeggiando sul lungomare di Mergellina o gustare una pizza in uno degli storici locali del centro storico. Un'esperienza da non perdere? Approfittare dell'ascensore appena inaugurata a Santa Lucia che porta sul Monte Echia, luogo leggendario da cui si può ammirare un panorama suggestivo dell'intero golfo partenopeo.

Le famiglie, invece, possono fare un giro all'Edenlandia (che rimane aperta fino a mezzanotte), mentre gli amanti della cultura possono organizzare una visita guidata alle terme di Baia. Cosa fare se si ama la cucina tipica campana? Un giro tra sagre, dal Festival del carciofo ad Aletta, Salerno, alla Sagra della Salsiccia Rossa di Castelpoto, fino ad arrivare alla Sagra della fragola e dell'asparago a Cardito.

Itinerari fuori porta a Roma e nel Lazio

Sebbene Roma offra innumerevoli possibilità per rendere il ponte del 25 aprile speciale, dall'apertura gratuita dei principali siti archeologici all'evento gastronomico Cortile, vino, cibo e libertà a Testaccio, sono moltissimi coloro che preferiscono allontanarsi dal centro che di sicuro sarà "invaso" dai turisti.

Dove andare per una gita fuori porta? Si possono visitare i Giardini della Landriana, una mostra mercato dedicata al giardinaggio a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, oppure le Grotte di Pastena in Ciociaria, dove tra stalattiti, stalagmiti, laghetti e cascate sotterranee sembra di essere in un altro mondo. Una passeggiata tra le stradine del borgo medievale di Roccantica, tra le peonie del Centro Botanico Moutan a Vitorchiano e nel giardino di Ninfa a Cisterna di Latina.

Anche a Roma è stato appena riaperto un vero e proprio paradiso per gli amanti dei fiori: il roseto comunale, dove ci si può perdere tra meravigliosi giardini e splendide fontane su più livelli. Cosa possono fare gli amanti delle bontà gastronomiche tipiche? Partecipare al Brace Festival all’AgriPark, tra l’Ardeatina e la Laurentina.

Gli eventi per il 25 aprile in Piemonte

Per la festa della Liberazione in Piemonte sono state organizzate diverse iniziative molto originali. Nella provincia di Alessandria ci sono una serie di eventi all'aria aperta, dal Terme Street Food Festival, alla Festa della Primavera, fino ad arrivare alla Fiera di S. Giorgio.

Gli amanti dei motori possono fare un giro ad Asti per la Fiera della moto e del giardinaggio, mentre coloro che vogliono aggiungere un tocco floreale alla giornata possono fare una passeggiata a Messer Tulipano, un campo di tulipani e narcisi nel Castello di Pralormo, a una trentina di km da Torino. I giardini di Villa Taranto sul Lago Maggiore, il ricetto medievale di Candeloro, la Fiera Nazionale dei vini di Langhe, Roero e Monferrato: chi rimane a casa il 25 aprile ha davvero l'imbarazzo della scelta sul da farsi.

Cosa fare in Sicilia per il ponte del 25 aprile 2024

Anche la Sicilia non è da meno in fatto di eventi per il 25 aprile. Innanzitutto sono aperti tutti i principali musei regionali, dal Teatro Massimo alla pinacoteca di Villa Zito, fino ad arrivare al parco archeologico della Valle dei templi, dove vengono organizzati anche dei tour guidati.

Al Cassaro Alto, Palermo, va in scena la settima edizione della fiera del libro tra presentazioni, incontri e letture ad alta voce in strada. Non mancano le sagre, da quella del carciofo a Cerda a quella della ricotta a Vizzini, fino ad arrivare alla fiera dell'antiquariato a Vittoria, in provincia di Ragusa. Via libera, invece ai pic-nic all'aria aperta al Mercato Sanlorenzo di Palermo, dove tornano le grigliate di carne e pesce.

Gite e itinerari in Toscana

In Toscana gli eventi più gettonati per il ponto del 25 aprile sono la Mostra Internazionale dell'Artigianato a Fortezza da Basso e la Mostra mercato di piante e fiori nel giardino dell’Orticoltura, sempre nei pressi di Firenze.

Chi vuole godersi i meravigliosi panorami della regione può organizzare una gita a Villa La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) oppure a San Quirico d'Orcia, dove si può provare anche una degustazione a l'Orcia Wine Festival. Festa di primavera a Sorano, Grosseto, Expo Motori a Pontedera, Pisa, Bacarelfiore, appuntamento florovivaistico a Pontremoli: praticamente in tutta la Toscana vengono organizzati innumerevoli appuntamenti per rendere la giornata speciale.