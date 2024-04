video suggerito

Mete economiche da raggiungere ad aprile 2024: le destinazioni low cost in Italia Con l’arrivo di aprile 2024 e della stagione primaverile, molte persone prenotano un viaggio o un weekend fuori porta. Tra mete poco convenzionali e destinazioni ambitissime, ecco quali sono le destinazioni low cost in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Catania

Con l'arrivo della primavera inizia la stagione perfetta per qualche viaggio o weekend fuori porta. Ad aprile 2024, per esempio, ci sono diverse mete economiche e low cost in Italia e in Europa per chi vuole staccare qualche giorno dalla routine quotidiana, magari sfruttando qualche ponte come quelli del 25 aprile o del 1 maggio. Tra le destinazioni dove trascorrere qualche giorno spendendo poco troviamo tante mete al sud e nelle isole, come Bari, Trapani, Catania, così come qualche città meno gettonata.

Quali sono le mete low cost ad aprile 2024 in Italia

Aprile è un mese ideale per viaggiare: il clima è tendenzialmente mite e le giornate iniziano ad allungarsi. Per chi vuole solo viaggiare per qualche giorno e staccare dal lavoro, anche nel nostro mese sono molte le mete low cost raggiungibili in volo o in treno. Una delle più economiche è sicuramente Trieste, capoluogo di regione del Friuli-Venezia Giulia. Un volo dalla Sardegna fino alla città affacciata sul mare costa solo 14,99 euro. A proposito di Sardegna, sia Alghero, che Olbia e Cagliari sono mete raggiungibili con meno di venti euro a tratta: un'idea diversa per un weekend tra passeggiate sulla spiaggia e scorci indimenticabili che si affacciano sull'acqua cristallina dell'isola.

Castello di Mare

Anche la Puglia è una meta ideale per vacanze in aprile. I voli low cost per Bari e Brindisi, permettono di visitare questa regione affollatissima nei mesi estivi con molta meno ressa. La bassa stagione consente di visitare i vicoli di Bari Vecchia e magari fare un salto nella vicina Polignano. Certo, forse non sarà il tempo dei tuffi o dei bagni in mare ma la tranquillità di aprile concede la tranquillità giusta di ammirare la Puglia prima dell'arrivo del turismo di massa.

Leggi anche Regali di Natale economici: come spendere meno di 20 euro con le idee low cost

Il lungomare di Bari

Le altre mete low cost continuano a essere nel sud Italia, come ad esempio Catania e Trapani. Un volo da Milano a Catania, in aprile, parte da 14,99 euro per arrivare al massimo a toccare i 50 euro nel weekend. Un'ottima gita fuori porta ai piedi dell'Etna, tra la piazza centrale della città a piazza Duomo, passando per la Pescheria, il mercato del pesce famoso in tutta Italia, Catania in aprile permetterà di scoprire le bellezze (anche enogastronomiche) della Sicilia.

Piazza del Duomo

Risalendo lo Stivale, se preferite una metà meno battuta, Perugia è una delle città italiane da scoprire e ancora troppo poco visitata. Il Palazzo dei Priori, una costruzione medievale magnifica, contiene al suo interno una vasta collezione di opere d'arte a partire dal XIII secolo. Inoltre, una splendida cattedrale gotica si erge maestosa nella piazza dove si trova anche la Fontana Maggiore.

Palazzo dei Priori