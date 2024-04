video suggerito

Cosa fare nel ponte del 25 aprile a Milano: gli eventi per l’anniversario della Liberazione Nel giorno della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, ci saranno sia la deposizione delle corone sia il corteo fino in Duomo. Parchi e musei aperti, ma anche eventi come concerti e rappresentazioni teatrali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Milano si prepara a festeggiare il 25 aprile, il giorno della Festa della Liberazione, con diversi eventi in giro per la città, tutti organizzati nell'ambito del palinsesto "Milano è Memoria". Oltre alla classica deposizione delle corone nei luoghi simbolo della Resistenza e alla manifestazione che si terrà, come anno, in Piazza Duomo, tanti saranno gli eventi come concerti e rappresentazioni teatrali. Una giornata piena che precede un weekend di ponte per la maggior parte dei milanesi.

La deposizione delle corone

Durante la mattinata del 25 aprile saranno deposte le corone in ricordo di tutte le persone che morirono durante la Resistenza partigiana. Presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Si partirà alle 9 da Piazza Tricolore, dal monumento alla Guardia di Finanza, per poi passare per Palazzo Isimbardi, Palazzo Marino, la Loggia dei Mercanti, largo Caduti Milanesi per la Patria fino a piazzale Loreto alle ore 11:00.

(foto di repertorio)

La tradizionale manifestazione

Come ogni anno, si terrà la manifestazione del 25 aprile che partirà da corso Venezia, angolo via Palestro, fino a piazza Duomo. Non mancheranno i discorsi celebrativi che quest’anno saranno affidati al sindaco Beppe Sala, al presidente provinciale dell'Anpi Primo Minelli, all'attore e regista Pif, al segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, al presidente dell'Aned Dario Venegoni, al presidente della Fiap Andrea Ricciardi, a Debora Migliucci dell'Archivio storico del lavoro e al presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo. Il corteo inizierà alle 14 e e si concluderà alle 15:30. A partire dalle 16:45 ci sarà il concerto conclusivo di ANPI al Teatro alla Scala.

Leggi anche Cosa fare a Milano a Pasqua e Pasquetta 2024: gli eventi in programma il 31 marzo e 1 aprile

(foto di repertorio)

Musei, parchi, luoghi di cultura e di musica

In occasione della Festa della Liberazione musei, parchi e luoghi di cultura rimarranno aperti in via straordinaria. È previsto l’ingresso gratuito sia alla Pinacoteca di Brera sia al Cenacolo Vinciano (con prenotazione obbligatoria). Nel Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi si terrà la terza edizione del concerto “Milano è Memoria. Il Conservatorio per la sua città”. In sala Verdi, a partire dalle 20:00 in via Conservatorio 12, ci sarà un concerto pop-rock con la voce recitante di Alberto Onofrietti.

(foto di repertorio)

Aperto al pubblico anche il Memoriale della Shoah dove si potranno fare delle visite guidate che si focalizzeranno sulle vite dei resistenti. Gli orari degli ingressi (a pagamento) saranno alle 10:00, alle 11:30, alle 12:30 e alle 14:00.

Un reading teatrale e musicale

Alle 21:00 di giovedì 25 aprile andrà in scena un reading teatrale e musicale all’Auditorium Stefano Cerri dal titolo “La Resistenza negata. Storie di donne che hanno fatto la Resistenza”. È il racconto in prima persona delle partigiane che viene accompagnato da musiche originali. L’evento sarà a ingresso libero, organizzato dal Municipio 3 il collaborazione con il Circolo Acli “”Giovanni Bianchi” di Lambrate.