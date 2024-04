È morta la sindaca di Castellanza Mirella Cerini: il malore dopo le celebrazioni per il 25 aprile

video suggerito

Nella giornata di oggi, giovedì 25 aprile, è morta Mirella Cerini, sindaca di Castellanza, comune che si trova in provincia Varese. La cinquantenne è stata colpita da un malore dopo le celebrazioni per il 25 aprile. Architetta e prima cittadina dal 2016, ha infatti partecipato in mattinata alle celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione.

Subito dopo la cerimonia, è rientrata in municipio per lasciare la fascia tricolore in ufficio. Al custode ha detto che sarebbe salita a prendere qualcosa di caldo perché si sentiva poco bene. Poi ha avuto il malore: a trovarla, qualche ora dopo, è stato un agente della polizia locale che ha immediatamente chiamato il personale sanitario del 118.

Nonostante la corsa all'ospedale di Busto Arsizio, per la sindaca non c'è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto l'intera comunità e la politica tutta: "Una notizia che lascia senza parole. Profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del sindaco di Castellanza, Mirella Cerini. Vicinanza e condoglianze ai familiari", ha scritto in una nota stampa Letizia Moratti.

"Con grande dolore e tristezza, abbiamo appreso della scomparsa improvvisa e prematura della stimata Sindaca Mirella Cerini. Mirella era un esempio di dedizione al bene comune, la sua passione e il suo impegno per il miglioramento della comunità lascia un'impronta indelebile nei cuori di coloro che ha servito. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Mirella in questo momento di profonda tristezza. Che possano trovare conforto nei ricordi dei momenti preziosi condivisi con lei", ha scritto su Facebook Più Solbiate.