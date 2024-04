video suggerito

A 23 anni muore all’improvviso sul posto di lavoro: disposta l’autopsia per Sara Prandoni Sara Prandoni è morta a 23 anni dopo aver avuto un malore mentre si trovava nel luogo di lavoro quando si è accasciata a terra. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale. Disposta l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sara Prandoni, la giovane 23enne morta per un malore sul posto di lavoro (foto presa da Facebook)

Stava lavorando come ogni giorno nel negozio di telefonia in cui era assunta quando un malore l'ha colta all'improvviso. Inutile l'arrivo dei soccorsi e la corsa in ospedale, Sara Prandoni è morta poco dopo. Un decesso non chiaro quello della giovane 23enne residente ad Olgiate Olona, in provincia di Varese. Per questo è stata disposta l'autopsia.

Cos'è successo a Sara Prandoni

Nella giornata di oggi, lunedì 29 aprile, sarà disposta l'autopsia sul corpo di Sara Prandoni. La giovane di 23 anni è morta in seguito a un malore improvviso mentre si trovava al lavoro. Era assunta in un negozio di telefonia del centro commerciale di Rescaldina a Milano. Poco prima della 14, la ragazza si è accasciata a terra.

Sono stati subito chiamati i soccorsi viste le sue gravi condizioni. La centrale operativa del 118 ha mandato sia un'ambulanza sia un'auto medica, entrambe in codice rosso. I medici e i paramedici sono riusciti a rianimare la giovane donna sul posto e poi a trasportarla con la massima urgenza in ospedale. Poco dopo, il tragico epilogo: Sara Prandoni muore a soli 23 anni.

L'autopsia per le cause della morte poco chiare

Le cause della morte non sono ancora chiare, per questo sul corpo della giovane, nata e cresciuta nella provincia di Varese, è stata disposta l'autopsia che verrà fatta oggi, lunedì 29 aprile.

Sui social, il ricordo di un'amica: "Non avrei mai pensato di scrivere sapendo che non mi leggerai. Mi manca il tuo messaggio stupido, la tua risata, la tua faccia buffa, il tuo lamentarti… Mi sento un vuoto dentro, non lo so spiegare. Come faccio adesso? È surreale, inspiegabile. Ora vola più in alto che puoi e brilla fra tutti gli angeli".