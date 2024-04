video suggerito

Picchiato dal vicino, viene portato in ospedale e poi dimesso: muore quattro giorni dopo per un ictus Un uomo di 81 anni ha litigato con il vicino di casa che lo ha colpito con una bastonata in testa: è stato portato in ospedale a Como e dimesso. Quattro giorni dopo ha avuto un ictus ed è morto. La Procura ha disposto l'autopsia per capire se vi sia un collegamento tra i due eventi.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di domenica 14 aprile due uomini hanno avuto un litigio nel loro condominio. Uno dei due ha colpito l'altro con una bastonata alla testa: questo è quindi finito in ospedale dove, dopo essere stato visitato, è stato dimesso. Quattro giorni dopo ha avuto un ictus.

La vittima si chiamava Carmelo Marotta e aveva 81 anni. Due settimane fa ha avuto una discussione con un vicino di casa cinquantenne che era infastidito dal rumore di alcuni lavori di manutenzione in casa dell'anziano. Il litigio sarebbe culminato con una bastonata in testa. L'uomo è stato trasferito immediatamente in ospedale. I medici del Sant'Anna di Como, dopo la visita in pronto soccorso e una tac, lo hanno dimesso non riscontrando alcun pericolo.

Quattro giorni dopo l'anziano si è sentito male ed è stato ricoverato in prognosi riservata per un'emorragia cerebrale. Era in condizioni irreversibili. Dopo dieci giorni, è morto.

Per i medici, l'ictus sarebbe subentrato per cause naturali. L'aggressione, quindi, nulla centrerebbe con quanto accaduto. La Procura di Como ha però comunque disposto il sequestro della salma così da consentire l'autopsia e svolgere tutti gli accertamenti del caso. È stato aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale: un passaggio tecnico così da consentire tutte le operazioni del caso. Gli inquirenti vogliono infatti capire se si sia trattato di un evento o sé oppure se il malore dell'81enne potesse essere in qualche modo previsto.