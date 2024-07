video suggerito

Neonata muore dopo mesi in ospedale: era rimasta coinvolta in un incidente stradale con la famiglia La piccola è morta mercoledì 17 luglio all'ospedale di Bergamo, dove era ricoverata da quando aveva poche settimane di vita. L'incidente era avvenuto nel febbraio 2024 a Strozza (Bergamo): la neonata viaggiava con mamma e papà.

Una delle auto andate a fuoco nell'incidente a Strozza (foto da vigili del fuoco)

Si è spenta a soli sei mesi di vita la piccola Anna G., che nel febbraio scorso era rimasta coinvolta insieme a mamma e papà in un terribile incidente stradale a Strozza (Bergamo). La piccola è morta ieri, mercoledì 17 luglio, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverata ormai da quando aveva poche settimane di vita.

Stando agli accertamenti dell’epoca, la Opel Adam condotta da un ventenne della zona e proveniente dal senso di marcia opposto, aveva invaso la corsia su cui, a bordo di una Fiat Tipo, viaggiava la famiglia composta da mamma e papà, 30 anni, e la figlia appena nata. L’impatto frontale era stato molto violento, e dopo l’incidente entrambe le auto avevano preso fuoco.

I soccorritori del 118 erano intervenuti con due ambulanze e due velivoli dell'elisoccorso, uno decollato da Milano e l'altro da Bergamo. Trasportata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la piccola era stata considerata in gravi condizioni fin dall'inizio. Grave anche il 22enne, così come importanti ferite erano state riportate dalla mamma di Anna, Antonella.