Chi era Nicoletta Locatelli, morta mentre rientrava da lavoro: “Doveva essere in ferie”

Si chiamava Nicoletta Locatelli, la donna di 54 anni che è morta in un incidente stradale nella Bergamasca: stava rientrando a casa dal lavoro. Sarebbe dovuta essere già in ferie, ma le avevano chiesto di rimanere qualche giorno in più.