I genitori della bimba di sei mesi morta dopo un incidente stradale: “Ricordatela per l’amore che ha dato”

Lo scorso febbraio, nella Bergamasca, si era verificato un incidente stradale: due automobili si sono scontrate. Nell'impatto era rimasta gravemente ferita una neonata, che oggi è purtroppo morta.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo scorso 25 febbraio una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente stradale: mamma, papà e figlia di un mese erano a bordo della loro automobile quando si sono scontrati con quella di un ragazzo di 22 anni. L'episodio si era verificato sulla provinciale della Valle Imagna a Strozza (Bergamo). L'impatto era stato molto violento, ma tutti gli occupanti dei due veicoli erano riusciti a uscire dalle loro automobili prima che prendessero fuoco.

All'epoca dei fatti, la piccola era trasferita con un elicottero – decollato da Milano – all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Con lei, era stato ricoverato anche il padre che però non aveva riportato gravi ferite così come la madre. A cinque mesi da quel tremendo episodio, è morta purtroppo la piccola. La bimba era ricoverata in prognosi riservata, ma non è sopravvissuta.

Secondo le ricostruzioni della polizia stradale di Bergamo, l'auto del 22enne avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con quella della famiglia.

La famiglia è residente a Fontanella. E proprio sabato 20 luglio si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di San Cassiano a Fontanella. Il Comune, colpito da questa terribile notizia, ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

"Non vogliamo che nostra figlia sia ricordata per l’incidente, ma per le cose belle che è riuscita a donare in sei mesi di vita. In questo breve tempo, Anna ci ha insegnato tantissimo. Ha trasmesso amore a tutte le persone che l’hanno conosciuta, non c’è una persona che non sia rimasta abbagliata dalla sua luce", ha detto il padre della piccola in un'intervista con il quotidiano BergamoNews.