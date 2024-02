Due auto si schiantano nel Bergamasco e prendono fuoco: quattro feriti, soccorsa anche una neonata A Strozza (Bergamo) due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 13 di domenica 25 febbraio. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una bimba neonata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Una delle auto andate a fuoco nell'incidente a Strozza (foto da vigili del fuoco)

Quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi, domenica 25 febbraio, lungo la provinciale 14 nel territorio comunale di Strozza (in provincia di Bergamo). La dinamica dell'impatto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Zogno intervenuti sul posto, ma quello che è certo è che è stato piuttosto violento. All'arrivo dei soccorsi le due vetture coinvolte avevano la parte anteriore distrutta e, poco dopo lo schianto, una ha preso fuoco.

Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i vigili del fuoco distaccamento di Zogno insieme ai volontari di Madone. Non è ancora chiaro cosa sia potuto accadere in via Trieste, è probabile che uno dei due conducenti, forse a causa di un momento di distrazione, abbia invaso la corsia opposta provocando il frontale. L'impatto, stando ai primi rilievi, è avvenuto all'altezza della curva che da Strozza porta al confine con Capizzone.

Il numero di feriti è quattro, ma stando alle prime informazioni rese note dai sanitari nessuno di loro dovrebbe aver riportato conseguenze particolarmente gravi e tutti sarebbero riusciti ad abbandonare i veicoli prima dello scoppio dell'incendio. Si tratta di una coppia di 30enni che si trovava a bordo di una Fiat Tipo insieme alla loro figlia di un mese e mezzo, e di un ragazzo di 22 anni che si trovava al volante di una Opel Adam.

I soccorritori del 118 sono intervenuti con due ambulanze, ma è stato richiesto l'intervento anche due velivoli dell'elisoccorso, uno decollato da Milano e l'altro da Bergamo.