Viene preso a pugni in faccia durante una rissa a Voghera, 41enne muore in ospedale: indaga la polizia Un 41enne è deceduto nella mattinata del 12 luglio all'ospedale di Voghera (Pavia). L'uomo era stato soccorso in codice verde per sospetta frattura facciale dopo che era stato preso a pugni in faccia durante una rissa.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

I sanitari del 118 sono intervenuti nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio nei pressi dell'hotel Corona di Voghera (in provincia di Pavia) per una rissa. Stando a quanto emerso, il litigio era nato all'interno del bar dell'albergo e poi proseguito per strada, all'incrocio tra via Fratelli Rosselli e via Papa Giovanni XXIII. Un 41enne è stato trasportato in codice verde in ospedale con l'ambulanza per una sospetta frattura facciale. Per motivi che dovranno essere chiariti dall'autopsia, mentre era sotto osservazione l'uomo è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. La polizia ora sta indagando per identificare l'aggressore che avrebbe colpito con un pugno al volto il 41enne.

La lite in strada e i pugni al volto

La discussione sarebbe esplosa intorno alle 3:30 del 12 luglio, non è chiaro se tra le stanze dell'hotel o direttamente nel bar. Gli agenti della polizia scientifica e il sostituto procuratore Andrea Zanoncelli hanno effettuato i rilievi sia in alcuni ambienti dell'albergo che per strada. L'unica cosa certa è che il 41enne ad un certo punto è stato colpito al volto, probabilmente con diversi pugni.

Quando l'ambulanza della Croce Rossa di Casteggio è arrivata all'incrocio tra via Fratelli Rosselli e via Papa Giovanni XXIII l'uomo ferito era solo in strada. I sanitari hanno notato le contusioni e, poiché sospettavano una frattura facciale, l'hanno trasportato all'ospedale di Voghera in codice verde.

Il decesso in ospedale e l'autopsia

All'arrivo in pronto soccorso il 41enne era cosciente. Come prima cosa i medici lo hanno sottoposto a una Tac, con l'esame che ha accertato la frattura alla mandibola. Era ancora sotto osservazione quando è andato in arresto cardiaco. I sanitari hanno provato a intervenire, ma si è rivelato tutto inutile.

Non ha ancora un nome, invece, l'uomo che lo avrebbe colpito al volto. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per capire cosa sia accaduto e per dare un nome all'aggressore. L'autopsia che verrà eseguita sul corpo del 41enne chiarirà se il decesso è in qualche modo collegato all'aggressione oppure no.