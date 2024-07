Prova a impiccarsi in carcere a Pavia con un lenzuolo, detenuto di 19 anni muore pochi giorni dopo in ospedale

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 19enne, che nei giorni scorsi aveva tentato di impiccarsi con un lenzuolo nella cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia dove era detenuto, è deceduto nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, al Policlinico San Matteo. Stando a quanto appreso finora, il ragazzo si trovava nella sezione dedicata all'osservazione isolati quando ha tentato il suicidio. A scoprire cosa stava accadendo era stato un agente della polizia penitenziaria durante il giro di controllo. Arrivato in pronto soccorso in condizioni critiche, il 19enne è morto dopo pochi giorni di ricovero.

Il tentativo di suicidio in carcere e la morte in ospedale

Si chiamava Yousef Hamga, il ragazzo di origine egiziana deceduto il 4 luglio al San Matteo. Lo scorso venerdì 28 giugno si trovava nella sezione ottava della casa circondariale di Torre del Gallo quando ha usato un lenzuolo nel tentativo di togliersi la vita. Nonostante l'area del carcere sia una delle più sorvegliate, il 19enne sarebbe stato notato solo da un agente della penitenziaria che stava facendo un giro di controllo.

Pare che Hamga avesse manifestato ormai da tempo sintomi di disagio psicologico, ma non è ancora chiaro se stesse o meno seguendo una terapia. Lanciato l'allarme, il personale medico della casa circondariale lo ha soccorso, trovandolo in condizioni disperate. Trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, Hamga è rimasto ricoverato nel reparto di Rianimazione per alcuni giorni, fino al decesso.

Yousef Hamga è il terzo detenuto che si è tolto la vita nel carcere di Pavia nel 2024

Come ricordato dai sindacati, Hamga è il 50esimo detenuto che si è tolto la vita nelle carceri italiane da inizio anno. Restano preoccupanti i numeri di Pavia, dove dal 2012 a oggi si sono suicidate 12 persone, tre solo quest'anno. Lo scorso 12 marzo è stato trovato impiccato nella sua cella Jordan Tinti, il trapper 26enne conosciuto come Jordan Jeffrey Baby. Ad aprile si è tolto la vita Ahmed Fathy Ehaddad, pochi giorni prima dell'udienza davanti al gup. Sulla morte di Yousef Hamga è stata avviata un'indagine interna al carcere.