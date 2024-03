Il trapper Jordan Jeffrey Tinti è stato trovato morto in carcere: aveva una corda intorno al collo Il trapper Jordan Jeffrey Tinti è stato trovato morto nel carcere di Pavia dove si trovava dopo che il tribunale di Sorveglianza aveva sospeso la misura dell’affidamento terapeutico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Sulla base di quanto appreso da Fanpage.it, il trapper Jordan Jeffrey Tinti è stato trovato morto nel carcere di Pavia: il suo cadavere sarebbe stato rinvenuto con una corda attorno al collo. Il ragazzo era stato condannato – insieme a un altro giorno – perché accusato di rapina nei confronti di un uomo di 42 anni, un operaio originario della Nigeria.

Gli era stata concessa la misura dell'affidamento terapeutico

L'episodio, che era aggravato da insulti razzisti, era stato filmato e il video era stato pubblicato su YouTube. Ad aprile 2023 era stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione. A fine novembre aveva ottenuto la misura dell'affidamento terapeutico: era stato quindi trasferito in una comunità. Poco tempo fa è stata sospesa la misura: ""Nella sua stanza sarebbero stati trovati un cellulare e delle sigarette, che però non è certo fossero di sua proprietà", come spiegato dall'avvocato Federico Edoardo Pisani.

Era stato trasferito nello stesso carcere in cui aveva denunciato di aver subito maltrattamenti

La struttura ha quindi segnalato il ritrovamento di questi oggetti al magistrato di sorveglianza. Di conseguenza il giudice ha sospeso la misura alternativa e disposto il trasferimento in carcere che è avvenuto una decina di giorni fa. Il ragazzo è stato quindi portato nell'istituto penitenziario di Pavia, lo stesso in cui aveva denunciato di essere stato vittima di fatti orribili e dove aveva già tentato il suicidio e gesti autolesionistici: "È stato violentato e maltrattato. Ci sono due procedimenti in Tribunale a Pavia. In uno siamo costituiti parte civile. Nell'altro ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione", ha chiarito il legale.