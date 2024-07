video suggerito

Uomo trovato morto sulla riva di un fiume: il cadavere era in acqua da tempo Un uomo è stato trovato morto sulla riva di un fiume in provincia di Bergamo: potrebbe avere tra i 35 e i 50 anni. Il corpo era in acqua da tempo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è stato trovato morto sulla riva di un fiume in provincia di Bergamo. A dare l'allarme è stato un passante che ha subito chiamato in carabinieri che stanno procedendo ora con l'identificazione del corpo. Tutto è successo verso le 10 di oggi sabato 20 luglio sulla riva del fiume Serio tra Pedrengo e Seriate, in provincia di Bergamo.

Cosa sia successo è ancora tutto scopire. A breve verrà eseguita l'autopsia per capire nel dettaglio la causa della morte: al momento però non risultano segni di violenza sul cadavere. L'uomo potrebbe avere tra i 35 e i 50 anni: i militari stanno cercando di capire da quanto tempo l'uomo era in acqua. Le indagini sono in corso.