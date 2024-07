video suggerito

Uomo trovato morto nel fiume, i carabinieri diffondono la foto del tatuaggio: "Chiunque lo riconosca, ci contatti" Il cadavere di un uomo è stato trovato a Pedrengo (Bergamo): i carabinieri non sono riusciti a risalire alla sua identità, ma hanno diffuso la foto di un tatuaggio nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 20 luglio 2024, è stato trovato il cadavere nel fiume Serio a Pedrengo (Bergamo). Un passante lo ha notato nella zona della piazzola ecologica alle 10.30 del mattino e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo intorno alle 13. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Una volta che è arrivato il medico del 118, è stato possibile dichiararne il decesso. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto alcuni rilievi.

Non sono stati trovati documenti. Il cadavere era in posizione pronta e con una sola camicia di colore chiara. Non aveva null'altro addosso. Per il medico legale dovrebbe avere tra i trenta e i cinquantacinque anni. Ha carnagione chiara, occhi scuri ed è alto circa un metro e settanta. Aveva un orecchino bucherellato ad anello sul lobo dell'orecchio sinistro.

Inoltre sul lato sinistro del torace ha un tatuaggio che raffigura il pugno di un adulto e quello di un bambino con la scritta "family" e un cuore al posto del puntino sulla "i". I carabinieri hanno diffuso una fotografia, nella speranza che qualcuno lo riconosca e li contatti così da risalire all'identità: "Chiunque pensa di poter conoscere la persona descritta si rivolga subito ai carabinieri della tenenza di Seriate o al comando compagnia carabinieri di Bergamo al numero 035.22771", chiedono gli investigatori.

Il pubblico ministero di turno, Paolo Mandurini, ha eseguito il sopralluogo insieme ai carabinieri per rendersi conto del contesto in cui il corpo è stato trovato. Ha inoltre disposto l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. A una prima ispezione, non sembrerebbero esserci segni di violenza: il corpo è stato in acqua per molto tempo.