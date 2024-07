video suggerito

Si tuffa nel lago di Lugano e non riemerge: trovato morto un ragazzo di 23 anni Nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio, un ragazzo di 23 anni si è tuffato nel lago di Lugano a Porto Ceresio, che si trova in provincia di Varese. Purtroppo è stato trovato morto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio, un ragazzo di 23 anni si è tuffato nel lago di Lugano e precisamente nel territorio di Porto Ceresio, che si trova in provincia di Varese. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno immediatamente attivato le ricerche.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, il 23enne – intorno alle 15 del pomeriggio – si è tuffato nelle acque del lago alla spiaggia della Fiammetta e non è più riemerso. I vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero del reparto volo Lombardia. Con loro c'erano anche il nucleo sommozzatori, i soccorritori acquatici e una squadra di terra per soccorso persona. Dopo diversi minuti, il 23enne è stato recuperato. Purtroppo però non è stato possibile fare molto.

Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) arrivati con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Per il momento non è stata resa nota l'identità del ragazzo.

I carabinieri dalla vicina Stazione di Porto Ceresio hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. Non è chiaro se l'annegamento sia stato causato da un malore o meno. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sulla vicenda.