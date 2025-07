Chi era Isa Gupta, il 25enne annegato nel lago di Como mentre cercava di raggiungere gli amici

Isa Gupta è morto nel pomeriggio del 12 luglio annegato nel lago di Como, in località Abbadia Lariana (Lecco). Il 25enne si sarebbe tuffato in acqua per raggiungere gli amici, ma si sarebbe inabissato fino a 7 metri di profondità.

Si chiamava Isa Gupta, il ragazzo deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 12 luglio, dopo essersi tuffato nel lago di Como in località Abbadia Lariana (in provincia di Lecco). Stando a quanto ricostruito finora, pare che il 25enne si sia immerso in acqua per raggiungere alcuni amici. Tuttavia, sarebbe finito in un punto più profondo di quanto previsto e per questo si sarebbe inabissato. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo, ormai senza vita, a sette metri di profondità.

L'incidente si è verificato poco dopo le 18 del 12 luglio nei pressi della foce del torrente Zerbo, un punto solitamente frequentato da turisti e campeggiatori. Isa stava trascorrendo il pomeriggio insieme ad alcuni amici e pare che si sia tuffato in acqua, alcuni raccontano ancora con i vestiti addosso, proprio per raggiungerli. Il 25enne, di nazionalità indiana, sarebbe finito in un punto molto profondo e, non sapendo nuotare, è finito per inabissarsi.

Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari con un’ambulanza del Soccorso degli Alpini mandellese e un’automedica, insieme all’elicottero Drago dei vigili del fuoco e l'unità navale della Guardia Costiera. I sommozzatori sono riusciti in breve tempo a individuare e recuperare il corpo del ragazzo a sette metri di profondità, ormai deceduto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto persone scattare foto e registrare video mentre il 25enne chiedeva aiuto, ma nessuno sarebbe intervenuto, probabilmente per il timore di venire travolti dalla corrente.