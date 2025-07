Incidente ad Abbadia Lariana, ragazzo di 25 anni si tuffa nel lago e scompare: recuperato il corpo

Un ragazzo di 25 anni si è tuffato nel lago ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, e non è più riemerso. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo.

Un ragazzo di 25 anni è morto annegato nel lago di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, precisamente vicino alla foce del torrente Zerbo che si trova in una zona di campeggio molto frequentata da bagnanti e turisti. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio 2025, intorno alle 18.50. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Il 25enne, un ragazzo di origini indiane, si è improvvisamente inabissato nel lago probabilmente dopo essersi tuffato per una nuotata. Il giovane infatti non è più riemerso. I vigili del fuoco hanno attivato la prima squadra da terra competente per territorio, una squadra del soccorso acquatico con un gommone e l'elicottero Drago del Reparto Volo Lombardia con a bordo sommozzatori.

Sono stati proprio questi ultimi, intervenuti sia con un elicottero che via lago, ad averlo individuato e recuperato a circa sette metri di profondità. Appena lo hanno riportato in superficie, lo hanno affidato ai medici e i paramedici del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e la guardia Costiera, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento non si conosce l'identità del 25enne. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori aggiornamenti sull'accaduto.