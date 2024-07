Detenuto di 45 anni si toglie la vita nel carcere di Monza: è il 55esimo suicidio in cella del 2024

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un uomo di 45 anni, detenuto nel carcere di Monza, si è suicidato nel pomeriggio di oggi, sabato 13 luglio. "Il detenuto, straniero, si è soffocato chiudendosi la testa in un sacchetto di plastica nella sua cella, che occupava da solo", fa sapere il sindacato Uil pubblica amministrazione, che da tempo denuncia la grave situazione degli istituti penitenziari italiani. Si tratta, infatti, del 55esemi omicidio dietro le sbarre nel solo 2024.

Dopo le 18 di oggi un uomo ha deciso di togliersi la vita, mentre si trovava all'interno del carcere di Monza. "Con il 55esimo suicidio dall'inizio dell'anno, continua la moria nelle carceri del Paese, dove ormai non passa giorno senza che si contino morti", fa sapere Gennarino De Fazio, il segretario generale della sindacato della Polizia penitenziaria.

"A queste morti – continuano De Fazio – vanno per di più aggiunti i sei appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che nel 2024 si sono tolti la vita. Nel tragico elenco, peraltro, non computiamo i due detenuti che si sono lasciati morire rifiutando di alimentarsi. Ormai non abbiamo più parole per descrivere il disfacimento del sistema penitenziario e ciò che avviene nelle carceri e non sappiamo a chi appellarci".

"Continuando così, questa sarà un'estate funerea e di violenza come non mai. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il governo Meloni e l'intera maggioranza ne prendano coscienza e corrano ai ripari, finché sarà ancora possibile", conclude il segretario generale delle UilPa polizia penitenziaria.