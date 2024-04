video suggerito

Manifestazione a Milano il 25 aprile 2024: orari, percorso del corteo e deviazioni bus Atm Giovedì 25 aprile si terrà la tradizionale manifestazione per la Festa della Liberazione a Milano. Il percorso del corteo inizierà alle 14:30 da corso Venezia e si concluderà un’ora dopo in piazza del Duomo. Possibili modifiche alla viabilità pubblica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(foto di repertorio)

Giovedì 25 aprile è in programma a Milano il tradizionale corteo che parte da corso Venezia (angolo via Palestro) fino a raggiungere il Duomo. La manifestazione per la Festa della Liberazione partirà alle 14:30 e terminerà sotto la Madonnina alle 15:30. Previsti interventi dal palco da parte delle principali cariche cittadine, in primis il sindaco di Milano Beppe Sala, ma anche l'attore e regista Pif e il presidente nazionale dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) Gianfranco Pagliarulo, che terrà l'intervento di chiusura. Ed è proprio l'Anpi provinciale milanese che ha organizzato il corteo. Previste possibili modifiche alla viabilità con deviazioni e rallentamenti di bus e altri mezzi pubblici.

Gli orari della manifestazione del 25 aprile 2024 a Milano

La manifestazione per il 25 aprile partirà alle 14:30 e dovrebbe concludersi alle 15:30, orario in cui inizieranno gli interventi dal palco. "Milano è memoria" è lo slogan ufficiale di quest'anno.

Il percorso del corteo a Milano il 25 aprile

Il corteo partirà da Corso Venezia, dall'angolo in via Palestro, e continuerà andando verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengono (che sarà percorsa contromano). Infine, l'arrivo è previsto in piazza del Duomo.

Chi partecipa al corteo per la Festa della Liberazione a Milano

Le partecipazioni cittadine saranno parecchie: sono previste 70mila persone. Il corteo si aprirà con i deportati e le brigate, tra cui quella Ebraica con lo striscione "Ora e sempre la democrazia si difende". Toccherà poi al Comitato provinciale antifascista e a seguire i sindacati con le associazioni. L'ultima a sfilare sarà la comunità palestinese.

Sul palco davanti al Duomo, invece, interverranno: il sindaco di Milano Beppe Sala, l'attore e regista Pif, il nuovo presidente provinciale dell'Anpi Primo Minelli, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il presidente dell'Aned Dario Venegoni, il direttore scientifico della Fiap Andrea Ricciardi e la direttrice dell'Archivio Storico del Lavoro Cgil Debora Migliucci. Ultimo intervento per Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi e seguire il concerto della sezione Anpi del Teatro alla Scala.

Modifiche alla viabilità e orari Atm per il 25 aprile

Nella giornata del 25 aprile tutte le linee di metropolitana, bus, tram e filobus seguiranno i normali orari di un giorno festivo. Anche la rete notturna di autobus rimarrà invariata, mentre non saranno in servizio le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94. L'Atm avvisa, però, che i mezzi potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione. I parcheggi di corrispondenza saranno aperti e seguiranno l'orario festivo. Situazione completamente diversa per il 26 aprile in cui è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 4 ore.