Sciopero a Milano l’11 aprile 2024: a rischio i treni di Trenord dalle 9 alle 13, Atm precettata Per l’11 aprile 2024 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che riguarderà anche Trenord, con i treni a rischio dalle 9 alle 13. Atm è stato precettato quindi non parteciperà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(foto di repertorio)

Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei lavoratori per giovedì 11 aprile. A Milano sono a rischio i treni di Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, nella fascia oraria che va dalle 9 alle 13. Anche Ferrovie dello Stato parteciperà allo sciopero con la sospensione del servizio nelle stesso quattro ore. Atm, invece, è stata precettata e i suoi lavoratori non potranno incrociare le braccia. Escluso anche il comparto del trasporto aereo. Migliorare le condizioni e i diritti dei lavoratori, sia per quanto riguarda le morti sul lavoro sia per una giusta riforma fiscale sono le principali motivazioni che spingono i sindacati a scioperare.

Gli orari dello sciopero Trenord l'11 aprile 2024 a Milano e in Lombardia

Le linee di Trenord subiranno ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lombarda per quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13 di giovedì 11 aprile 2024. Le fasce di garanzia non saranno interessate allo sciopero, come si legge dall'avviso pubblicato.

L'elenco dei treni garantiti da Trenord

Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate e arriveranno a fine corsa tutti i treni con partenza prevista entro le ore 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.

La società ferroviaria lombarda chiarisce che "il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni".

Nel caso in cui non dovessero essere disponibile i treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti due autobus: uno da Milano Cadorna a Malpensa Aeroporto che partirà da via Paleocapa 1, il secondo da Stabio a Malpensa Aeroporto che non farà fermate intermedie. Tutte le informazioni sul sito di Trenord.

A Milano Atm non aderisce allo sciopero: garantiti bus, metro e tram

Atm, il servizio di mezzi pubblici della città di Milano, invece non aderisce allo sciopero perché è stato precettato. Il Prefetto Claudio Sgaraglia ha impedito ai lavoratori di incrociare le braccia per quattro ore, dalle 20 alle 24.

L'11 aprile in città ci sarà l'apertura del Forum del G7 dei trasporti e la partita di calcio Milan-Roma per la quale si prevede un afflusso di 75mila tifosi. L'autorità pubblica ha deciso di imporsi per evitare lo sciopero in modo da non causare disagi in concomitanza di questi due eventi.

Le motivazioni dello sciopero dell'11 aprile

I sindacati di Cgil e Uil spiegano che questo sciopero viene fatto per chiedere in primis il calo a zero delle morti sul lavoro. Hanno spiegato che "la salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività d'impresa", a cui segue la richiesta di "rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione incrementando le assunzioni nell'Ispettorato del Lavoro e nelle Aziende sanitarie locali".

Vengono chieste anche una giusta riforma fiscale e di dare la giusta attenzione alle politiche economiche e sociale del governo, a partire dal rinnovo dei contratti nazionali ma anche una seria riforma delle pensioni.