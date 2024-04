video suggerito

Sciopero generale giovedì 11 aprile 2024, a rischio i trasporti: orari di treni, bus e metro città per città Per la giornata di domani, giovedì 11 aprile, Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore. A rischio sono principalmente i trasporti: i treni si fermano dalle 9 alle 13, mentre per i mezzi pubblici (bus, metro e tram) le fasce variano in ogni città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Domani, giovedì 11 aprile 2024, è stato indetto uno sciopero generale nazionale di quattro ore per tutti i settori privati e di otto ore nei settori dell'edilizia.

A rischio sono sopratutto i trasporti: bus, metro e treni si fermeranno in diverse città con orari e modalità differenti.

Alla protesta aderiscono Trenitalia, Italo e Trenord, ma possibili ripercussioni potrebbero esserci anche per il trasporto pubblico locale: Roma, Napoli e Milano, sono le principali città dove il rischio di disagi sarà maggiore.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Cgil e Uil con l'obiettivo di aumentare l'attenzione su questioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché a richiedere modifiche alla delega fiscale del governo.

Sciopero 11 aprile 2024, motivazioni e modalità della protesta

“Adesso basta morti sul lavoro e per una giusta riforma fiscale, oltre alla necessità di avere un nuovo modello sociale di fare impresa”. Sono queste le ragioni e gli obiettivi annunciati in coro dalla Cgil e Uil, le due sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di 4 ore per tutti i settori privati e di 8 ore nei settori dell'edilizia.

Gli orari, così come le adesioni, potranno comunque variare da città a città, alcune delle quali saranno coinvolte da cortei e manifestazioni.

Per porti e taxi sono previste 4 ore di blocco all'interno di un turno di servizio. Lo stesso faranno le Poste da inizio di ogni turno lavorativo. Escluso dall'astensione l'intero comparto del trasporto aereo.

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti l'11 aprile 2024

Il personale del gruppo Fs Italiane aderisce allo sciopero dalle ore 9 alle ore 13. Stessa fascia oraria per il trasporto merci su rotaia. Ferrovie dello Stato precisa che è escluso dalla protesta il personale della Divisione Business Regionale della Campania di Trenitalia, che sciopererà invece venerdì 12 aprile dalle 9 alle 17

Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Va comunque ricordato che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Allo sciopero di domani aderisce anche Italo, sempre nella fascia 9-13.

La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

Anche Trenord aderisce allo sciopero dei trasporti

Alla protesta non mancherà di partecipare anche il personale della lombarda Trenord. I primi a fermarsi, alle 9 del mattino, saranno i ferrovieri. In una nota la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha fatto sapere che “per la giornata di giovedì 11 aprile 2024, è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 09:01 alle ore 13:00 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia”.

E ha aggiunto: “Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dallo sciopero e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00”.

Gli orari garantiti di bus, metro e tram città per città

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale gli orari dell'astensione dal lavoro variano da città a città; tendenzialmente non sono in concomitanza con lo stop nel trasporto ferroviario regionale.

Lo stop sarà anche in questo caso di 4 ore.

A Roma mezzi a rischio dalle 20 alle 24 dove lo sciopero interesserà le reti Atac (comprese le linee in regime di subaffidamento ad altri operatori), RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. Per il servizio Cotral extraurbano sciopero dalle 13 alle 17.

A Napoli, dove sarà escluso il trasporto ferroviario regionale, il trasporto pubblico locale sarà fermo dalle 9 alle 13. L’eventuale interruzione del servizio – fa sapere l'Anm – verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Per le linee di superficie – (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

A Torino per quanto riguarda Gtt, lo sciopero in programma giovedì 11 aprile 2024 si svolgerà secondo le seguenti modalità: servizio urbano-suburbano e metropolitana dalle 18 alle 22; servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) dalle 17.30 alle 21.30; centri di servizi al cliente dalle 15 alle 19.

A Genova per riguarda il servizio di Amt (urbano, provinciale, ferrovia Genova-Caselle), il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 13 alle ore 17, stesso orario anche per i lavoratori delle biglietterie provinciali.

In Toscana, il servizio non sarà garantito dalle 18:00 alle 22:00, in base al grado di adesione allo sciopero da parte del personale, fa sapere Autolinee Toscana.

Nella zona di Bologna e Ferrara, Tper fa sapere che lo sciopero dei mezzi di trasporto automobilistici e filoviari riguarda la fascia oraria dalle 13 alle 16.30. Sono garantite soltanto le corse in partenza fino a un orario ben definito, che consiste nelle 12.45 per le corse a Bologna e Ferrara e nelle 12.50 per quelle di Imola.

A Milano invece i lavoratori dell’Azienda trasporti milanesi (Atm) avrebbero dovuto scioperare quattro ore, dalle 20 alle 24, ma il prefetto di Milano Claudio Sgargaglia ha disposto la precettazione dei lavoratori.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Trenitalia ha fatto sapere che si può richiedere e ottenere il rimborso integrale (cioè senza alcuna trattenuta) del biglietto in caso di sciopero. Dunque, se si vuole rinunciare al viaggio, si può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino alla partenza del treno prenotato. Si può effettuare la richiesta presso la biglietteria; compilando l’apposito webform disponibile sul sito, solo per i biglietti ticketless; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center; tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.

Come si legge sul sito di Italo, per quanto riguarda cancellazioni e ritardi di viaggi, "tra i 60 minuti e i 119 minuti di ritardo in arrivo, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Con un ritardo in arrivo superiore ai 120 minuti, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto. L’indennizzo verrà riconosciuto automaticamente entro 30 giorni tramite voucher o, se sei Iscritto al programma Italo Più, su Borsellino Italo".