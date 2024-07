video suggerito

Meteo, caldo intenso sull’Italia: oggi 11 luglio allerta rossa in 7 città, bollino arancione in 10 città Quella di oggi giovedì 11 luglio sarà una giornata estrema per le ondate di calore con ben 7 città da bollino rosso che potrebbero essere il preludio a un weekend rovente. Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia sempre di più nella morsa di caldo e afa. Le temperature decisamente superiori alla media del periodo hanno spinto il ministero della Salute a valutare un bollino rosso per ondate di calore su ben sette città nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio. Tutta colpa dell’espansione dell’alta pressione di origine africana sul Mediterraneo centro-occidentale che ha portato una ondata di calore su tutto il nostro Paese, in particolare al centrosud e sulla Sicilia.

Allerta caldo giovedì 11 luglio, le città da bollino rosso

Quella di oggi giovedì 11 luglio sarà una giornata estrema per le ondate di calore con ben 7 città da bollino rosso che potrebbero essere il preludio a un weekend rovente. Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, infatti, sui 27 capoluoghi monitorati, oggi è allerta massima a Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. In queste città le temperature toccheranno i 40 gradi, senza contare l'afa che farà aumentare la percezione del calore.

Giovedì 11 luglio bollino arancione in dieci città

Sempre oggi saranno invece 10 le città italiane caratterizzate da bollino arancione per il caldo e cioè a livello di allerta 2: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Per altre 8 città è allerta gialla mentre in verde solo Genova e Napoli.

Venerdì 12 luglio bollino rosso in 11 città

Per la giornata di domani Venerdì 12 luglio i bollini rossi per caldo intenso saliranno. Le città interessate dall'ondata di calore sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. L'afa dovrebbe risparmiare solo Genova e Napoli, gli unici capoluoghi per i quali è previsto ancora bollino verde.