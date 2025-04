video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico domani 21 aprile: le regioni a rischio Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per lunedì 21 aprile emesso dalla Protezione civile: allerta rossa per rischio idraulico in Emilia Romagna e Lombardia. Allerta arancione in Veneto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua il maltempo su gran parte dell'Italia. Piogge ed esondazioni proseguono anche nella giornata di domani 21 aprile, nel giorno di Pasquetta. In Emilia Romagna e Lombardia è allerta rossa per rischio esondazioni, mentre in Veneto è stata diramata l'allerta arancione. Allerta gialla per temporali in Emilia Romagna e Sicilia. Ecco cosa prevede il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per lunedì 21 aprile, il giorno di Pasquetta, emesso dalla Protezione civile.

Allerta meteo rossa e arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per domani 21 aprile

Le forti pogge che hanno colpito le regioni soprattutto del Nord Italia hanno provocato un aumento dei livelli dei fiumi mettendo in allerta la protezione civile. Quindi non sono poche le zone a rischio esondazioni e allagamenti anche per la giornata di domani lunedì 21 aprile. La massima allerta per rischio idraulico è attesa in Emilia Romagna e in Lombardia. Ecco nel dettaglio le zone interessate dall'elevata criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna : Pianura reggiana di Po

: Pianura reggiana di Po Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Sotto i riflettori della protezione civile c'è anche l'allerta meteo sempre per rischio idraulico in Veneto. Qui, come in altre parti dell'Emilia Romagna, però è stata diramata allerta arancione. Ecco nel dettaglio quali sono le zone:

Leggi anche Allerta meteo rossa e arancione per maltempo domenica 20 aprile: le regioni a rischio

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

: Costa ferrarese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 aprile: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 21 aprile, è prevista anche l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Ma anche per rischio temporali. Le regioni interessate sono Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna, Sicilia e Toscana. Di seguito i dettagli del bollettino:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla :

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale

Sardegna : Campidano, Iglesiente

: : Bassa pianura centro-occidentale : Campidano, Iglesiente Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla :

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

: : Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per domani lunedì 21 aprile

Le nuvole resteranno sopra gran parte dell’Italia anche per la giornata di Pasquetta, ovvero domani lunedì 21 aprile. La pioggia è attesa in particolare nelle regioni centro-meridionali, soprattutto in Sardegna e Sicilia. Con fenomeni di instabilità possibili anche nel pomeriggio in Toscana e Lazio. Non ci sarà un calo delle temperature: sono attese massime poco oltre i 20 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud. Per i prossimi giorni la situazione potrebbe non migliorare: assenza di una struttura di alta pressione caratterizzerà ancora giornate di forte variabilità.