Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 3 giugno: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per oggi, mercoledì 3 giugno, allerta meteo arancione su alcune zone della Liguria e allerta gialla su quindici regioni.

Ondata di maltempo con forti temporali e rischio grandine su molte regioni dell’Italia nella giornata di oggi mercoledì 3 giugno 2026. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per oggi allerta meteo arancione su alcune zone della Liguria e allerta gialla su quindici regioni.

Allerta meteo arancione e gialla 3 giugno: le regioni a rischio

L’area di bassa pressione di origine atlantica che si sta estendendo verso il mar Mediterraneo, infatti, nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, è responsabile di un deciso peggioramento del tempo che ha già interessato le regioni settentrionali e centrali e oggi coinvolgerà in parte anche quelle meridionali, in particolare zone interne e settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque valutato per oggi, mercoledì 3 giugno, allerta arancione sulla Liguria di Levante e allerta gialla su 15 regioni: alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per mercoledì 3 giugno 2026:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese

Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Costa romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene, Bacino Medio Tevere

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale

Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-5, Marc-6, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Costa, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Versilia, Serchio-Lucca, Valtiberina, Romagna-Toscana, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Reno, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Costa, Lunigiana, Valdichiana, Arno-Casentino, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Etruria

Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Chiani – Paglia

Veneto: Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro Campania: Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Costa romagnola Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene, Bacino Medio Tevere Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-5, Marc-6, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Costa, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Versilia, Serchio-Lucca, Valtiberina, Romagna-Toscana, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Reno, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Costa, Lunigiana, Valdichiana, Arno-Casentino, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Etruria Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Chiani – Paglia Veneto: Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Costa, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Versilia, Serchio-Lucca, Valtiberina, Romagna-Toscana, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Reno, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Costa, Lunigiana, Valdichiana, Arno-Casentino, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Etruria

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna

Temporali e grandinate: le previsioni meteo di mercoledì 3 giugno

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede precipitazioni da sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione a Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, specie sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.