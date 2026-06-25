Maltempo, allerta meteo gialla domani 26 giugno per temporali: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 26 giugno 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni.

I temporali pomeridiani continuano a colpire l'Italia con fenomeni localmente limitati ma di forte intensità che fanno aumentare l'allerta meteo su alcune zone del paese. Mentre il caldo intenso si avvia verso il picco dei 40 gradi con giornate sempre più afose, infatti, nelle zone interne e sui rilievi si prevedono ancora improvvisi aumenti di nuvolosità con forti rovesci che sconfineranno anche lungo le coste in alcune regioni. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 26 giugno 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni.

Allerta meteo gialla 26 giugno: le zone a rischio

Mentre l'Italia si prepara un weekend di ulteriori intensificazione del caldo, nelle prossime ore temporali di calore saranno probabili soprattutto sulle regioni del sud ma non mancheranno rovesci anche sui settori alpini. Si tratta di temporali improvvisi e anche di forte intensità ma che comunque non riusciranno ad abbassare le temperature e l'umidità che sta caratterizzando queste settimane di luglio. In base alle previsioni meteo disponibili ai fenomeni in atto il dipartimento nazionale della protezione civile ha valutato per la giornata di domani venerdì 26 giugno 2026 una allerta meteo gialla per rischio temporali su Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Inoltre è valutata una allerta gialla per rischio idrogeologico sui medesimi settori di Calabria, Lombardia e Sicilia. Ecco la mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per il 26 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro, Bacino del Tirso Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Caldo in ulteriore aumento su tutta l'Italia: Le previsioni meteo del 26 giugno

Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 26 giugno indicano cielo sereno e caldo in aumento su tutta l'Italia ad eccezione di locali a annuvolamenti lungo l'arco alpino e i rilievi appenninici che potrebbero dare vita a temporali di calore durante le ore più calde della giornata. Al nord nuvolosità in aumento lungo l'Appennino Emiliano e tutto l'arco alpino e Prealpino, al centro addensamenti nuvolosi lungo gli appennini fra Lazio e Abruzzo e sui rilievi della Sardegna. Al sud invece nuvolosità accentuata nel corso delle ore centrali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia dove saranno possibili temporali intensi, in attenuazione però in serata.