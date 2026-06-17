Iran, venerdì a Lucerna la firma dell’accordo con gli USA, Trump: “Voglio guardare la guerra nello specchietto retrovisore”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 17 giugno in tempo reale. Prosegue il percorso verso la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì 19 giugno al Burgenstock Hotel di Lucerna, in Svizzera. L'intesa, già sottoscritta digitalmente, prevede "la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano". È in corso il G7 ad Evian, in Svizzera. C'è anche Donald Trump. J.D. Vance ha spiegato che il presidente USA potrebbe rendere pubblico il testo già prima della firma ufficiale. Papa Leone ha espresso l'auspicio che l'accordo porti "pace" in Medio Oriente: "Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra". Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunque avvertito che "qualsiasi attacco israeliano al Libano non sarà mai accettato". Intanto Al Jazeera riferisce di bombardamenti israeliani nel sud del Libano, mentre TankerTrackers segnala che alcune petroliere iraniane hanno superato la zona di blocco dei porti imposta dagli USA.
Tensione nello Stretto di Hormuz: droni iraniani abbattuti dagli Usa
L'Iran avrebbe lanciato ogni notte diversi droni contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Lo riferisce Nbc News citando un funzionario americano, secondo cui le forze armate statunitensi hanno intercettato e abbattuto i velivoli del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane prima che potessero rappresentare una minaccia per le imbarcazioni o il personale nella regione. Washington e Teheran si preparano ora alla firma formale dell'accordo quadro prevista venerdì, dopo la sottoscrizione digitale avvenuta domenica.
Tre petroliere iraniane superano il blocco Usa: riprendono le esportazioni di greggio
Alla vigilia della firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì, arrivano nuovi segnali di allentamento delle tensioni sul fronte energetico. Secondo la piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers, tre petroliere iraniane hanno superato la linea del blocco navale imposto da Washington ai porti della Repubblica islamica circa due mesi fa.
Le prime due navi della National Iranian Tanker Company (Nitc), la Diona e la Hero 2, trasportavano complessivamente 3,8 milioni di barili di greggio. Successivamente anche la petroliera Sonia I, con un carico di circa un milione di barili, ha oltrepassato l'area controllata dalla Marina statunitense nel Golfo di Oman alle 01:11 GMT, le 3:11 in Italia. Una quarta nave, la Stream, sarebbe invece in navigazione verso porti iraniani.
"Si tratta delle prime esportazioni di greggio dell'Iran in due mesi", ha riferito TankerTrackers, citando dati di tracciamento marittimo confermati da immagini satellitari. Teheran sostiene che il memorandum concordato con Washington preveda la cessazione immediata del blocco navale e interpreta il passaggio delle petroliere oltre la linea di interdizione come un primo segnale concreto dell'allentamento delle restrizioni sul commercio petrolifero del Paese.
Vance: "Benefici economici per l'Iran se rispetta gli impegni"
L'Iran potrà ottenere "benefici concreti" dall'accordo raggiunto con Washington, a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha affermato in un'intervista a Fox News JD Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa: l'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo Stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale e Teheran potrà accedere a "vantaggi economici e politici" se rispetterà gli impegni assunti. Secondo il vicepresidente, tali benefici dipenderanno soprattutto dalla cessazione del sostegno a gruppi armati considerati terroristici dagli Stati Uniti, su tutti gli Houthi ed Hezbollah. Ma anche dall'abbandono di qualsiasi tentativo di ricostruire un programma per armamenti nucleari. In caso contrario, ha aggiunto, l'Iran non riceverà alcuna concessione.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 17 giugno
Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 17 giugno in tempo reale. Si avvicina la firma del memorandum tra Washington e Teheran, prevista venerdì in Svizzera, mentre il vicepresidente Usa J.D. Vance assicura che l'Iran potrà ottenere "benefici economici e politici" se rispetterà gli impegni assunti: niente armi nucleari, libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e stop al sostegno a gruppi armati come Hezbollah e Houthi. Intanto, una terza petroliera iraniana ha superato il blocco navale statunitense nel Golfo di Oman, dopo altre due navi già uscite dall'area di interdizione. Comunque restano alte le tensioni in Libano: il ministro degli Esteri Abbas Araghchi denuncia violazioni del memorandum da parte di Israele, mentre le Guardie Rivoluzionarie avvertono che nuove operazioni nel sud del Paese potrebbero provocare una "risposta ferma e decisiva" dell'Iran. Da Castel Gandolfo, Papa Leone auspica che l'intesa porti una pace duratura nella regione.