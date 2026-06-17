Iran, venerdì a Lucerna la firma dell’accordo con gli USA, Trump: “Voglio guardare la guerra nello specchietto retrovisore”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 17 giugno in tempo reale. Prosegue il percorso verso la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì 19 giugno al Burgenstock Hotel di Lucerna, in Svizzera. L'intesa, già sottoscritta digitalmente, prevede "la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano". È in corso il G7 ad Evian, in Svizzera. C'è anche Donald Trump. J.D. Vance ha spiegato che il presidente USA potrebbe rendere pubblico il testo già prima della firma ufficiale. Papa Leone ha espresso l'auspicio che l'accordo porti "pace" in Medio Oriente: "Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra". Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunque avvertito che "qualsiasi attacco israeliano al Libano non sarà mai accettato". Intanto Al Jazeera riferisce di bombardamenti israeliani nel sud del Libano, mentre TankerTrackers segnala che alcune petroliere iraniane hanno superato la zona di blocco dei porti imposta dagli USA.