Allerta meteo rossa e arancione per maltempo domani domenica 20 aprile: le regioni a rischio Nella giornata di Pasqua che si celebra domani, domenica 20 aprile, una nuova perturbazione arriverà sull'Italia e porterà piogge soprattutto al Nord-Ovest. La Protezione Civile ha disposto allerta rossa e arancione su settori di Emilia Romagna e Lombardia; gialla su cinque regioni.

A cura di Eleonora Panseri

Una nuova perturbazione, meno intensa di quella che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, si sta avvicinando verso le regioni occidentali del nostro Paese. Nella giornata di Pasqua, che si celebra domani, domenica 20 aprile, porterà piogge soprattutto al Nord-Ovest.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. Il bollettino segnala allerta rossa e arancione su settori di Emilia Romagna e Lombardia; gialla su altri settori della Lombardia e su Veneto, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

Allerta meteo rossa e arancione in Emilia Romagna e Lombardia per domenica 20 aprile

Domani, domenica 20 aprile, allerta rossa e arancione per rischio idraulico su Emilia Romagna e Lombardia. Nelle due regioni c'è preoccupazione per il transito della piena del fiume Po.

Il fiume, spiega la Regione Emilia-Romagna, ha toccato attorno alle 8 di questa mattina il picco di 8.16 metri a Piacenza, il livello più alto dal 2019 a oggi. Ecco le zone interessate dalle allerte:

Elevata criticità per rischio idraulico/allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale;

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura occidentale.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 20 aprile, è prevista anche l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Interessati settori di Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta. Di seguito i dettagli del bollettino:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Valle d'Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Le zone interessate dall'allerta della Protezione Civile nella giornata di domenica 20 aprile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 20 aprile

Per la giornata di domani, domenica 20 aprile, sono previste ampie schiarite sul settore del medio Adriatico, al Sud, in Sicilia e nelle prime ore anche nel Lazio. Piogge invece al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna. Neve oltre 1800-2000 metri nelle Alpi centro-occidentali.

Nel pomeriggio potrebbe arrivare qualche rovescio o temporale nelle stesse regioni, in parziale estensione anche ai settori occidentali di Emilia Romagna e Veneto. Le temperature massime saranno in calo sulla Sardegna occidentale, in rialzo altrove. Al Centro-Sud si supereranno di nuovo i 20 gradi.