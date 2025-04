video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico domani 19 aprile: le regioni a rischio Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per Sabato 19 aprile emesso dalla Protezione civile: domani allerta rossa in Emilia Romagna e Lombardia, allerta arancione in Veneto.

A cura di Antonio Palma

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia prosegue e anche domani 19 aprile è allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico in diverse regioni del nord. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per Sabato 19 aprile emesso dalla Protezione civile, infatti, segnala ancora notevoli criticità per rischio esondazioni di fiumi, in particolare in Emilia Romagna e Lombardia dove è allerta rossa.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna e Lombardia e arancione in Veneto domani 19 aprile

Tutta colpa dell’ondata di piogge e temporali che hanno colpito le regioni del nord Italia generando un aumento considerevole dei livelli dei fiumi che hanno superato i livelli di guardia in molte zone con esondazioni e allagamenti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente, valutando per la giornata di domani, sabato 19 aprile, allerta rossa per rischio idraulico su Emilia Romagna e Lombardia. Per lo stesso motivo è allerta arancione in alcune zone del Veneto.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per domani 19 aprile anche un’allerta meteo gialla per rischio idraulico su altre zone di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ma anche un’allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su alcune zone della Valle D’Aosta. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per Sabato 19 aprile:

Meteo, le previsioni per domani 19 aprile

Nella giornata di sabato 19 aprile, al nord nuvolosità compatta sui settori di nord-ovest con rovesci sparsi ma con fenomeni in parziale attenuazione nel corso del giorno. Dalla sera di nuovo temporali sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta e sulla Liguria. Al centro nuvoloso sulle aree tirreniche e appenniniche con qualche debole fenomeno sulla Toscana; nubi in generale attenuazione durante il pomeriggio mentre dalla sera aumento della nuvolosità sulla Toscana, associata a deboli rovesci. Al sud al mattino nuvolosità lungo le coste tirreniche peninsulari, in attenuazione nel corso della giornata