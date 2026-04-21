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Maltempo, allerta meteo gialla domani 22 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Allerta meteo gialla su gran parte del Centro-Sud per domani, mercoledì 22 aprile. La Protezione Civile segnala rischio temporali in Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, dove è attiva anche l’allerta idraulica. Criticità idrogeologiche su Abruzzo, Molise e Puglia.
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A cura di Biagio Chiariello
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Una nuova fase di instabilità interessa l’Italia per effetto di una nuova perturbazione in transito lungo il versante adriatico. Le correnti più fredde associate al sistema stanno favorendo un calo delle temperature e condizioni meteo variabili, soprattutto al Centro-Sud.

Per la giornata di domani, mercoledì 22 aprile, la Protezione Civile ha diramato diverse allerte gialle. Il rischio temporali riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise e Puglia, con possibili rovesci intensi e fenomeni localmente persistenti. In Calabria è stata segnalata anche un’allerta per rischio idraulico, mentre Abruzzo, Molise e Puglia sono interessate da criticità idrogeologiche.

Allerta Meteo gialla: le regioni a rischio

Questa la situazione relative alle allerte meteo diramate nell'ultimo bollettino della Protezione Civile:

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  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
    Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
    Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea
    Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica
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Maltempo e temperature in calo, le previsioni meteo di mercoledì 22 aprile

Giornata all’insegna della variabilità su gran parte dell’Italia, con un calo diffuso delle temperature. Mercoledì 22 aprile vedrà condizioni più stabili al Nordest e sulle Isole Maggiori, dove il sole sarà prevalente. Nel resto del Paese, invece, si alterneranno schiarite e annuvolamenti.

Nel corso della giornata non mancheranno rovesci e temporali isolati, attesi su Piemonte, alta Lombardia e su diverse regioni del Centro-Sud, tra cui Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e il nord della Calabria.

Le temperature massime sono previste in diminuzione ovunque, con un calo più marcato al Centro-Sud: i valori si manterranno in linea con le medie stagionali o leggermente inferiori. I venti saranno moderati, orientali in Val Padana e dai quadranti settentrionali sul resto del territorio.

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