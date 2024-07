video suggerito

Sciopero treni il 6 e 7 luglio 2024, a rischio i trasporti pubblici: orari garantiti Trenitalia e Italo Oggi, sabato 6 luglio, e domani, domenica 7 luglio 2024 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui aderiscono Trenitalia, Italo e Trenord. A questo si associa anche uno sciopero del trasporto pubblico locale, con modalità differenti città per città. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Oggi, sabato 6 luglio, e domani, domenica 7 luglio 2024 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui si associa anche uno sciopero del trasporto pubblico locale, con modalità differenti città per città.

Allo sciopero del trasporto ferroviario aderisce Trenitalia, dalle ore 21.00 di sabato 6 alle ore 21.00 di domenica 7 luglio, e anche Italo, che ha pubblicato i treni garantiti per il weekend. Alla contestazione prenderà parte anche il personale di Trenord in Lombardia, attesi disagi anche su bus, metro e tram delle principali città italiane, come Roma, Milano e Napoli.

A proclamare lo sciopero sono state diverse sigle sindacali, come Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato. Le associazioni dei lavoratori chiedono maggiori garanzie in materia di sicurezza e "un contratto unificato che metta ordine e unifichi il trattamento contrattuale tra le centinaia di aziende del settore", come si legge in una nota diffusa dal Cub.

Sciopero il 6 e 7 luglio 2024, motivazioni e modalità della protesta

Lo sciopero nazionale del personale ferroviario durerà dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 21 di domenica 7 luglio, come ha reso noto Fs. L'agitazione è stata proclamata nel weekend e per questo, non essendoci pendolari in movimento come nei feriali, non saranno previste fasce di garanzia.

L'astensione coinvolgerà i treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, oltre che i regionali e i bus di Fs Italiane, Italo e Trenord. Potrà provocare anche eventuali modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per fare chiarezza sulle motivazioni della protesta la sezione Trasporti del Cub (Confederazione Unitaria di Base) ha diffuso una nota. "Le condizioni in cui gli addetti al servizio si trovano a svolgere le proprie mansioni sono gravemente carenti, in particolare dal punto di vista delle garanzie in materia di sicurezza, con ovvie ricadute anche su quella degli utenti oltre che in generale sulla qualità del servizio".

"Solo negli ultimi mesi si sono verificati gravi incidenti che si sommano a quelli degli scorsi anni, in un contesto in cui le denunce da parte dei lavoratori restano inascoltate sia da parte delle aziende che dalla politica, in primis dal Ministro dei Trasporti", prosegue il comunicato.

"Una delle cose che chiediamo è infatti un contratto unificato che metta ordine e unifichi il trattamento contrattuale tra le centinaia di aziende del settore", si legge ancora.

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti il 6 e 7 luglio 2024

"Dalle ore 21.00 di sabato 6 alle ore 21.00 di domenica 7 luglio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", si legge in un comunicato pubblicato sul sito di Trenitalia che aderisce all'agitazione.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, "predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990", prosegue la nota. È possibile consultare la lista dei treni garantiti a questo link.

"Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione", precisa Trenitalia. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale, trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Anche il personale dei treni Italo aderirà allo sciopero di sabato 6 e domenica 7 luglio.

"In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle 21.00 del 06/07/2024 alle 21.00 del 07/07/2024 al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica la lista dei treni garantiti", si legge in una nota diffusa dall'azienda.

Per sapere se il proprio treno sarà garantito o meno, è possibile consultare la lista cliccando qui.

Anche Trenord aderisce allo sciopero dei trasporti

Alla proposta aderirà anche Trenord. "Dalle ore 21.00 di sabato 6 luglio alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024, le sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero, in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio", si legge nel comunicato diffuso dall'azienda che si occupa del trasporto ferroviario in Lombardia.

"Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva. – prosegue la nota – Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l'App. L'azienda invita anche a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Gli orari garantiti di bus, metro e tram città per città

Per la giornata di domenica 7 luglio è atteso anche uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore in diverse città, indetto dal sindacato autonomo Orsa. Come già precisato da Trenord, anche in questo caso non sono previste fasce di garanzia perché l’astensione dal lavoro è effettuata in un giorno festivo.

A Roma il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle ore 20.30 alle ore 0.30, fa sapere Atac con una nota. "Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e le reti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento", prosegue il comunicato.



Lo sciopero nella Capitale potrebbe anche riguardare le linee notturne, "la cui denominazione inizia con il codice N e le linee diurne che seguono orario prolungato sino alle ore 2.00. Al termine dello sciopero, il servizio sarà riattivato sull'intera rete".



A Milano, invece, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 22.00 del 7 luglio alle 2.00 dell’8 luglio, spiega Atm. Per la Funicolare Como-Brunate la contestazione potrebbe causare disagi nel servizio dalle 20.00 alle 24.00.

A Napoli l'Anm (Azienda Napoletana Mobilità) informa che domenica 7 Luglio lo sciopero nazionale di 4 ore interesserà il servizio dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Mentre per l'Ente Autonomo Volturno (EAV) lo stop si svolgerà dalle ore 08.20 alle ore 12.20, al seguente link tutti i dettagli.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Per i viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio a partire dalla dichiarazione di sciopero, Trenitalia fa sapere che sarà possibile chiedere il rimborso nelle seguenti modalità:

fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 23:59 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali.

Si può chiedere il rimborso del biglietto con diverse modalità: presso la biglietteria; compilando l’apposito webform disponibile a questo link, solo per i biglietti ticketless; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center; tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.