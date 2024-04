video suggerito

Sciopero Atm a Milano il 26 aprile 2024: orari garantiti di bus, metro e tram Nella giornata di venerdì 26 aprile 2024 ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore. Come si legge sul sito dell’azienda, a Milano potrebbero esserci disagi sulle linee Atm dalle 8:45 alle 12:45. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Confail Faisa e vi ha aderito anche la Segreteria Provinciale SAMA FAISA CONFAIL. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di venerdì 26 aprile 2024 è indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore. Come si legge sul sito ufficiale dell'azienda, a Milano potrebbero esserci disagi sulle linee Atm dalle 8:45 alle 12:45. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Confail Faisa e vi ha aderito anche la Segreteria Provinciale SAMA FAISA CONFAIL.

La protesta è stata organizzata per le preoccupazioni legate all'allontanamento della professione di conducente di linea, le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico e per il contratto collettivo nazionale di categoria che è sempre più svantaggioso. Trenord non aderirà alla protesta.

Sciopero a Milano il 26 aprile 2024, le motivazioni

Come specificato dalle sigle sindacali, lo sciopero è stato indetto "per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea; disaffezione al “mondo” dei trasporti; ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L.; C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro".

Orari e fasce di garanzia di bus, metro e tram Atm

La mobilitazione durerà solo quattro ore. I mezzi saranno garantiti fino alle 8.45. Dalle 8.45 e fino alle 12.45, il servizio potrebbe essere sospeso o subire cancellazioni e rallentamenti. Dalle 12.45 e fino alla fine del servizio, sarà ripristinato e procederà con tranquillità e normalità.

Trenord non aderisce allo sciopero del 26 aprile 2024

A differenza di quanto accaduto nella giornata di lunedì 22 aprile, l'azienda Trenord non sarà coinvolta nella mobilitazione organizzata per il 26 aprile. Questo significa che non subirà alcuna ripercussione.