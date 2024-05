video suggerito

Sciopero dei mezzi a Milano il 6 maggio 2024, a rischio bus, metro e tram: gli orari Atm Lunedì 6 maggio 2024 è stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. A Milano potrebbero esserci conseguenze per bus, metro e tram dalle 8:45 alle 15, e dalle 18 fino a fine servizio.

A cura di Matilde Peretto

Lunedì 6 maggio 2024 è indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale in tutta Italia. Nella città di Milano, l'astensione dal lavoro potrebbe avere conseguenze su bus, metropolitane e tram dalle ore 8:45 alle 15:00, e dopo le 18, fino a termine del servizio. Lo fa sapere Atm sul suo sito ufficiale. Parteciperanno allo sciopero i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, Sgb, AL COBAS e USB Lavoro Privato. Lo sciopero è stato proclamato soprattutto per ottenere un aumento salariale, una riduzione dell'orario di lavoro e maggiore sicurezza.

Gli orari dello sciopero a Milano del 6 maggio

Nella città di Milano, lo sciopero di lunedì 6 maggio potrebbe avere conseguenze sulle linee della metropolitana, dei bus e dei tram dalle ore 8:45 fino alle 15. Ma anche dalle 18 fino al termine del servizio.

Coinvolta nello sciopero anche la funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino a termine del servizio.

Le fasce di garanzia

Nella giornate dello sciopero sono previste delle fasce di garanzia per metropolitane, bus e tram. In particolare, dall'inizio del servizio diurno fino alle ore 8:45 e dalle 15 alle 18, i mezzi pubblici saranno assicurati per venire incontro alle esigenze degli utenti nello ore di punta.

Sciopero dei mezzi a Milano il 6 maggio 2024, le motivazioni

Per i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sgb lo sciopero è stato proclamato “per un aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro”.

Per AL COBAS, invece, le motivazioni dello sciopero sono: “Contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro; per l’abrogazione dei penalizzanti salari d'ingresso ai neoassunti, il salario minimo di 1600 euro netti mensili". A queste si aggiungo le richieste di CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sgb.

Per USB Lavoro Privato lo sciopero è stato indetto “in relazione al mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024 2027”.