Manifestazione a Milano il 1° maggio 2024: orari e percorso del corteo per la Festa dei Lavoratori Il tradizionale corteo del Primo Maggio partirà alle 9.30 partirà da corso Venezia e terminerà in piazza della Scala dopo aver attraversato il centro di Milano. Previsti interventi dei sindacati e il concerto di Omar Pedrini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

In occasione della Festa del Lavoro del Primo Maggio a Milano ci sono diverse iniziative e manifestazioni in programma. Su tutte il corteo che dalle 9.30 partirà da corso Venezia per arrivare infine in piazza della Scala.

Qui sono in programma gli interventi dei delegati e dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil: "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" è lo slogan che le sigle sindacali hanno scelto per l’edizione del 2024. La manifestazione si concluderà infine con un concerto di Omar Pedrini e del suo gruppo.

Gli orari della manifestazione del 1° maggio a Milano

Il corteo del Primo Maggio a Milano per il 2024 seguirà il seguente programma:

• Concentramento alle ore 9 in corso Venezia

• Partenza del corteo alle ore 9.30, che seguirà un percorso lungo le vie del centro di Milano fino a piazza della Scala

• Interventi in piazza della Scala alle ore 12 circa, con i contributi dei lavoratori e dei segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil

• Il concerto di Omar Pedrini e la sua band intorno alle 12.30.

Il percorso del corteo a Milano per la Festa dei lavoratori

A Milano l'appuntamento è in corso Venezia, alle ore 9.30, per la partenza del corteo che proseguirà verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte per arrivare in piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati e delle delegate e dei segretari generali di Cgil, Luca Stanzione, Cisl, Carlo Gerla, Uil, Enrico Vizza e il concerto di Omar Pedrini e la sua band.

Possibili modifiche a bus, metro e tram Atm

In occasione delle celebrazioni del Primo Maggio i mezzi pubblici, tra metropolitane e mezzi di superficie, saranno in funzione dalle 7 alle 19.30, mentre i bus notturni non fanno servizio nelle notti tra 30 aprile e 1 maggio e tra 1 e 2 maggio.

Durante la giornata tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa dei lavoratori. "Sulla app, sul sito web e sul nostro account X daremo aggiornamenti su cambiamenti al servizio che potrebbero esserci richiesti dalle autorità di pubblica sicurezza", fa sapere intanto la società di trasporti milanese.