Anziana travolta sulle strisce pedonali a Cremona: morta dopo due giorni

Una donna di settant'anni è stata investita in pieno centro a Cremona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. L'anziana è morta due giorni dopo in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Due giorni fa, martedì 30 aprile, una donna di settant'anni è stata investita da un'automobile a Cremona. Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, è morta a causa delle gravi ferite riportate. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

L'anziana è stata travolta sulle strisce pedonali. Si trovava in pieno centro a Cremona quando, mentre stava attraversando corso Cavour, è stata investita da un'automobile. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con ambulanze e automediche.

Gli operatori hanno fornito le prime cure sul posto e poi l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni sembravano gravi, ma non disperate. Purtroppo ha avuto un'emorragia al cervello. I medici l'hanno operata, ma l'intervento chirurgico si è rivelato vano. Dopo due giorni è infatti morta.

L'identità della vittima, che è originaria dell'Albania, non è ancora nota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore, quindi, potrebbero esserci maggiori dettagli su quanto accaduto. Sembrerebbe che il conducente non abbia riportato ferite gravi.