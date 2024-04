Cosa fare nel ponte del 25 aprile 2024 a Roma: gli eventi per l’anniversario della Liberazione

video suggerito

A cura di Rosario Federico

La Festa della Resistenza onora la lotta per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e rappresenta uno dei momenti più importanti della nostra storia. Dal 23 al 25 aprile a Roma sono in programma tre giorni di spettacoli, incontri, concerti, proiezioni e mostre per ricordare i luoghi della città in cui hanno combattuto i partigiani ottant'anni fa.

L'obiettivo degli eventi è la trasmissione del ricordo e della condivisione dei valori di libertà, democrazia e uguaglianza che, tra il 1943 e il 1945, hanno incoraggiato migliaia di donne e uomini che hanno combattuto al fianco degli Alleati, prima della Costituzione e della nascita della Repubblica. Tra gli ospiti delle giornate: Corrado Augias, Alessandro Barbero, Ezio Mauro e Zerocalcare. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito. Un programma davvero ricco di eventi che promette di accontentare tutti!

Incontri, presentazioni e tavole rotonde all'Arco di Travertino

Tre giorni di eventi con circa 80 appuntamenti a ingresso libero e gratuito. La Festa della Resistenza di Roma 2024 è organizzata in diversi spazi del V e del VII Municipio della città come, ad esempio, l'Arco di Travertino.

Il 24 aprile alle ore 17.30 Benedetta Tobagi tiene una lezione su "Le donne della Resistenza" a Piazza Coperta all'Arco di Travertino. Nel pomeriggio del 25 aprile, lo storico Alessandro Barbero racconta un episodio della Liberazione con una sua lezione: "Via Rasella. Un'azione di guerra partigiana" all'Arco di Travertino alle ore 16. A seguire alle ore 17.15, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri saluta il pubblico in compagnia di una rappresentanza di partigiani. Alle 19.15 è in programma il dialogo tra Corrado Augias e Michela Ponzani su "La liberazione di Roma". Sempre il 25 aprile alle ore 15 appuntamento con la tavola rotonda a cura di ANFIM sul tema "L'eccidio delle fosse Ardeatine".

Cerimonia all'Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Altare della Patria per il 25 aprile (Immagine di repertorio LaPresse

Dalle ore 9 del 25 aprile è in programma la celebrazione in occasione del 79esimo Anniversario della Liberazione all'Altare della Patria a piazza Venezia a Roma, con l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e la deposizione di una corona di alloro al Milite Ignoto, che rappresenta tutti i caduti e i dispersi italiani in guerra. Presenti alla cerimonia i massimi vertici istituzionali e militari.

Musei e parchi archeologici gratis

Fila di turisti per entrare al Pantheon (Foto di repertorio LaPresse)

Il 25 aprile 2024 in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali sono aperti gratuitamente. Le visite si svolgeranno nei soliti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Ecco l'elenco dei musei e parchi archeologici statali gratis a Roma.

Galleria nazionali di arte antica – Palazzo Barberini

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano, Festa della Liberazione al VIVE

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica

Parco archeologico di Ostia antica – Castello Giulio II

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Casa Museo Boncompagni Ludovisi – Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Casa Museo Hendrik Christian Andersen – Museo Hendrik Christian Andersen

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Galleria Corsini, Gallerie nazionali di arte antica

Museo della Civiltà

Galleria Spada

Museo Nazionale degli Strumenti Museicali

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Casa Museo Mario Praz

Pantheon

Il 25 aprile al Parco degli Acquedotti e al Pigneto

Il Parco degli Acquedotti a Roma (Immagine di repertorio LaPresse)

Torna l'appuntamento per festeggiare il giorno della Liberazione organizzato dal CSOA Spartaco al Parco degli Acquedotti, situato in via Lemonia 256 nel quadrante sud-est di Roma. Si estende per circa 240 ettari tra il quartiere Appio Claudio, via delle Capannelle e la linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli. Il parco ha rappresentato il crocevia della rete idrica dell'antica Roma. Tra le iniziative dal vivo la Murga de Los Adoquines De Spartaco, poi i dj set di VELIA, Giulio Pecci, La Reina del Fomento e Dj Baloo. L'ingresso è libero e gratuito.

Dalle ore 13 alle 24 di giovedì 25 aprile è in programma "Pigneto in festa" in Piazza Nuccitelli Persiani. Ritorna come ogni anno l'appuntamento popolare al quartiere Pigneto che festeggia, vive e rilancia la Liberazione del nazifascismo. Il programma degli eventi è ancora in definizione ma non mancheranno letture, giochi collettivi di strada, cibo e bevande in compagnia.

A Centocelle, il corteo e la Festa di Liberazione dal nazifascismo

Corteo per la Festa della Liberazione (Immagine di repertorio LaPresse)

Per il sesto anno consecutivo, l'appuntamento è per il 25 aprile a Villa Gordiani, luogo di partenza del corteo che attraversa il quartiere di Centocelle per concludersi poi, come suo solito, al Quarticciolo, dove la giornata continua al parchetto intitolato al partigiano Modesto di Veglia con un pranzo, dibattiti e concerti. Il programma del pomeriggio conta sulla presenza di ZeroCalcare, Il Muro del Canto, Giancane, Gli Ultimi, Pegs, Whtrsh aka Banana, Leo Fulcro. Al termine della giornata, la proiezione del film "Margini" di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti.

La serata all'Angelo Mai tra musica e laboratori

Dalle ore 15 fino alla notte fonda del 25 aprile, musica, approfondimenti e incontri all'Angelo Mai, il circolo Arci delle Terme di Caracalla con tanti artisti e ospiti d'eccezione. All'evento sono presenti anche Manuel Agnelli, Roberto Angelini e La Rappresentante di Lista. L'ingresso è a pagamento con la sottoscrizione della tessera Arci 23/24 e i fondi dell'evento saranno devoluti alle seguenti organizzazioni umanitarie: UNRWA, ELSC, la campagna "Acqua per Gaza di Un ponte per", la campagna "Sponsor Starving and Injured Children from Gaza.