La scaletta del concerto dei Club Dogo al Rock in Roma: l'ordine delle canzoni All'Ippodromo delle Capannelle venerdì 19 luglio 2024 c'è il concerto dei Club Dogo, dalle ore 21.45, un evento del Rock in Roma. Jake La Furia, Guè e Don Joe tornano insieme sul palcoscenico. Ecco la scaletta con i brani.

A cura di Alessia Rabbai

Club Dogo

Stasera a Roma c'è il concerto dei Club Dogo, che si esibiscono venerdì 19 luglio 2024 dalle ore 21.45 all'Ippodromo delle Capannelle, un evento organizzato nell'ambito del Rock in Roma. I cancelli per accedere al concerto hanno aperto ai fan a partire dalle ore 19. I Club Dogo sono una band milanese di grande importanza nel panorama musicale e del rap. Attualmente il gruppo musicale è formato dai tre artisti Jake La Furia, Guè e Don Joe ed è nato nel 2002 dalle Sacre Scuole. Sono tornati sulle scene dopo essersi separati ed aver intrapreso ciasuno le proprie carriere da solista. Fino a quando nell'autunno del 2023 hanno annunciato il loro ritorno uniti sul palcoscenico, con un video virale i primi tre concerti a Milano nel 2024.

Gué, Jake La Furia e Don Joe sono tornati a calcare le scene per la gioia dei fan e il 12 gennaio scorso è uscito il loro ultimo album intitolato semplicemente "Club Dogo", pubblicato da Island Record, il loro ottavo disco in studio. Prima del concerto a Roma, i Club Dogo si sono esibiti a Milano, registrando il sold out. Le altre date saranno: 17 agosto –Red Valley Festival (Olbia), 31 agosto al San. B. Sound (San Benedetto del Tronto). Per partecipare all’evento serve avere il biglietto, che si può acquistare online su varie piattaforme e sono disponibili in cassa.

La scaletta del concerto dei Club Dogo al Rock in Roma

Ecco la scaletta del concerto dei Club Dogo a Roma, l'ordine delle canzoni potrebbe cambiare.

Mi-Bastard D.O.G.O. Butta Via Tutto Cronache Di Resistenza Rap Soprano – Hardboiled Kyobo Vida Loca Spacco Tutto Chissenefrega Weekend Per La Gente Ciao Proprio Il Mio Mondo, Le Mie Regole Mafia Del Boom Bap Milly King Of The Jungle Note Killer P.E.S. Soldi Tornerò Da Re Lisa Soli A Milano Fragili Nato Per Questo Voi Non Siete Come Noi Brucia Ancora Una Volta Sola Puro Bogotà All’ Ultimo Respiro